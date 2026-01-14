36ºÐ¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¤Î·ëº§Áê¼ê¤Î¿¦¶È¤¬È½ÌÀ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸½ºß¤ÎÌ¾»ú¤â¹ðÇò
½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢A¥Þ¥Ã¥½¤Î²ÃÇ¼¡Ê36¡Ë¤¬11ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ÃÇ¼¤Ï20Ç¯2·î¤Ë´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿¦¶È¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß·Ý¿Í¿Þ´Õ¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥»´ë²è¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¤Ï¡Ö21Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È·ëº§¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÃÇ¼¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¡ÖCD¤è¤«¤Ã¤¿¤éÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖMV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÎÌ¾»ú¤Ï¡Ö»³²¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ÃÇ¼¤ÏÁêÊý¤à¤é¤¤ã¤ß¡Ê37¡Ë¤È2010Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£Æ±»Ö¼ÒÂçÃæÂà¡£