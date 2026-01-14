¡Ö¸¶¿À¡×Luna IV¥ê¥êー¥¹µÇ°¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·î¤Îºß½è¤Ø¡×¸½ÃÏ¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¥²ー¥à¤Ç¤ÏËÜÆü¤«¤é¥³¥í¥ó¥Óー¥Ê¤â¼ÂÁõ¡ª
¡¡HoYoverse¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ö¸¶¿À¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¦Luna IV¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·î¤Îºß½è¤Ø¡×¤òËÜÆü1·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ¾ì½ê¤ÏÅìµþ¿·½É¶è¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡ÖHisaya-odori Park¡Êµ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ1·î17Æü¤«¤éÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¡Ö¥Þ¥¶ーËÒ¾ì¡×¤Î3²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ²ñ¾ì¤Ï2·î1Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦ÀéÍÕ²ñ¾ì¤Ï2·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÈÆ±Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖLuna IV¡×¤òµÇ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÁõ¾þ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー´ë²è¤È¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ë»²²Ã¡£ÁáÂ®¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¡Ú¸¶¿À¡Û¡Ö¶õ·î¤Î²Î¡¦½ªÁÕ¡×¸ø¼°PV¡ÖÅß¤ÎÌë¡¢¤¢¤ëÎ¹¿Í¤¬¡×¡Û
4¥¨¥ê¥¢¼þÍ·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë¡È¥ä¥Õ¥©¥À¤ªÌÌ¡É¥ß¥Ë¥²ー¥à¤â¡£¡Ö·î¤Îºß½è¤Ø¡×Åìµþ²ñ¾ì¥ì¥Ýー¥È
¡¡Åìµþ²ñ¾ì¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×1F¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö·î¤Î¿À¡×¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ê¥ïー¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½Ð¸½¡£¸ø¼°¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¡¢¥Õ¥ê¥ó¥º¡¢¥É¥¥¥ê¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ë¥«¤é¤Î»£±Æ²ñ¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ï5F¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤«¤é2F¤Ë¸þ¤«¤¦¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖLuna IV¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òµÇ°¤·¤¿Áõ¾þ¤¬³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡5F¤ÏÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¥Ê¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¡£¥ì¥ê¥ë¤ä¥³¥í¥ó¥Óー¥Ê¡¢¥Í¥Õ¥§¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤âÆ±¥Õ¥í¥¢¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5F¡¢3F¡¢2F¡¢17F¤È4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー´ë²è¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç²¿¤«¤È¡È´é·Ý¡É¤òÈäÏª¤·¤¬¤Á¤Ê¥ä¥Õ¥©¥À¤Î¤ªÌÌ¤òÍè¾ì¼Ô¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÇµÇ°¤Î¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1F¤Ç¤Î¸ø¼°¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー»£±Æ
¥Õ¥ê¥ó¥º
¥É¥¥¥ê¥ó
¥Õ¥¡¥ë¥«
ºîÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¾þ¤ë´Ê°×Åª¤Ê¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー
¡Öµ§·î¤ÎÌë¡×¤Îº×Åµ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥í¥ó¥Óー¥Ê»ëÅÀ¤Î¥¹¥Á¥ë¤¬ÊÂ¤Ö
¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¤³¤ì¡£¤·¤«¤·Ç¤ò¼ª¤Ä¤±¤¿¥¢¥ë¥ì¥Ã¥ー¥Î¤Î¡È¤¢¤Î¾ìÌÌ¡É¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¡Ä¡Ä
Ìî³°¥¨¥ê¥¢
¤³¤Á¤é¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥³¥í¥ó¥Óー¥Ê
¥Í¥Õ¥§¥ë
¥ä¥Õ¥©¥À¤ÎÌÌ¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬¥Ú¥ó¤ÇÉ½¾ð¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÍ·¤Ó
»²²Ã¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¤ÄÌã¤¨¤ë
¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏÁ´Éô¤Ç4¤Ä¡£³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤À
µÇ°¤Î¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー
¡¡ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿ËÜ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤ÎÀµÌÌ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÊÒÌÌ¤òÂç¡¹Åª¤ËÁõ¾þ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÁÔ´Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤â¥Ê¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÉÁ¤¯¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À±5¿å¸µÁÇ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥³¥í¥ó¥Óー¥Ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼ÂÁõ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤ÆËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡¢¥Ê¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¿Ëö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¡¢¥²ー¥àËÜÊÔ¤òÍ·¤Ó¤Ä¤Ä¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Ê¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
