¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Ûº£¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡ÖÂæÉ÷¡×È¯À¸¤Ø µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ÊÏ©¤Ï ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ú±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó14Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿ Á´¹ñ³ÆÅÔ»Ô¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡ÛÁá¤¯¤â¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡á¡×È¯À¸
14Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°3»þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤Ç¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡ÖÂæÉ÷¡×¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1·î¤Ê¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÁá¤¯¤â¡ÖÂæÉ÷¡×È¯À¸¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£14Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡Û¤ÎÍ½ÁÛ¿ÊÏ©
¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×¤Ï¡¢14Æü¸áÁ°9»þ¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌËÌÀ¾¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1004¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï23£í¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤òËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó14Æü¡Ê¿å¡Ë～24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
º£¸å¡ÖÂæÉ÷¡×¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×¤Î¡ÖÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¡×¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆîÅì¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Þ¤ÇËÌ¾å¤·¤Æ¤½¤Î¸åÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¡ÖÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¡×¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆîÅì¤Î³¤¾å¤Ë¸½¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¡Ö±²¡×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²èÁü¤ÏÍ½ÁÛ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¡×¤¬ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ä¿ÊÏ©¤ÏÌ¤³ÎÄê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Á´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Ê£±£´Æü¡Ê¿å¡Ë～£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î£±·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê³Æ¸©£µ¤«½ê¤º¤Ä¡Ë¡£ÆüÍËÆüº¢¤«¤éÄã¤á¤Îµ¤²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤ÎÅÚÍËÆüÍË¤Ë¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¹µ¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡¦ ¡¦