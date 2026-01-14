ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡£ÈôÅÄÏÂ½ï¤µ¤ó¤Î¡Øºú¤Èº¬ºÚ¤Î¤«¤¹½Á¡Ù¼òÇô¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¡õ´ÊÃ±¤Ä¤Þ¤ß¤â
³¤ÊÕ¤ËÊë¤é¤¹ÈôÅÄÏÂ½ï¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡¢Åß¤ÎÄêÈÖ¡¦ºú¤Î¤«¤¹½Á¡£´Å±öºú¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¼ò¤«¤¹¤Î¤³¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿É÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ë±ö¤à¤¹¤Ó¤¬¤¢¤ì¤Ð½¼Ê¬¡×¤ÈÈôÅÄ¤µ¤ó¡£¼ò¤«¤¹¤Î°·¤¤Êý¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ëßÕ¤ê¼ò¤«¤¹¤Þ¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Øºú¤Î¤«¤¹½Á¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
´Å±öºú¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä¡Ä2ÀÚ¤ì¡ÊÌó200g¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¡Ä2¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1/2ËÜ¡ÊÌó60g¡Ë
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ä¡Ä1/2Ëç¡ÊÌó150g¡Ë
¼ò¤«¤¹¡Ä¡Ä50¡Á70g
¤À¤·½Á¡Êº«ÉÛ¤Ê¤É¡Ë¡Ä¡Ä3¥«¥Ã¥×
Çò¤ß¤½¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ß¤½¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2¡Á3
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¼ò¤«¤¹¤Ï¾ï²¹¤Ë¤â¤É¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¤È¤â¤ËÈé¤ò¤à¤¡¢°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç°ì¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ë¡£ºú¤ÏÂç¤¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¤¶¤ë¤Ë¤Î¤»¤ë¡£Ç®Åò¤ò²ó¤·¤«¤±¤Æ¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¤À¤·½Á¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢ºú¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ10¡Á15Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ËÃÝ¶ú¤ò»É¤·¡¢¤¹¡¼¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¤ë¡£¾®¤µ¤á¤Î´ï¤Ë¼ò¤«¤¹¤òÆþ¤ì¡¢¼Ñ½ÁÂç¤µ¤¸3¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤È¤í¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£Æé¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¡¢ºÆ¤Ó¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ØßÕ¤ê¼ò¤«¤¹¡Ù
50g¤ò¾Æ¤ÌÖ¤Ë¤Î¤»¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç15Ê¬¤Û¤É¤¢¤Ö¤Ã¤Æ¡£¤Î¤ê¤Ç´¬¤¡¢±ö¤È¤ï¤µ¤Ó¤Ç¡£ºÇ¹â¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡ª
ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤ÏÎäÅà¤Ç
ËèÇ¯¡¢¿·¼ò¤È¤È¤â¤Ë¼ò¤«¤¹¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈôÅÄ¤µ¤ó¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¾®Ê¬¤±¤ÇÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë±ö¤à¤¹¤Ó¤¬¤¢¤ì¤Ð½¼Ê¬¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡¢Åß¤Î¿©Âî¡£¼ò¤«¤¹¤Î°·¤¤Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤°ìÊÔ¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý²È¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¦»°±ºÈ¾Åç¤ËÉ×¡¦Ì¼¤È½»¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ18Ç¯¡£³¤ÊÕÊë¤é¤·¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµûÎÁÍý¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌîºÚ¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¡£·«¤êÊÖ¤·ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ïÈ÷ºÚ¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤Î¿©¤ÙÊý¡Ù¡Ê¾®¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸Cooking¡Ù2021Ç¯¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤¸¥Î©¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤è¤ê¡Ë