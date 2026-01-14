【慶應卒芸人】たまゆら学園・わたあめりな待望の初デジタル写真集を発売！限定版には”ツッコミ”まくりメイキングも

水着姿がSNSで話題の慶應卒芸人、たまゆら学園・わたあめりなが待望のデジタル写真集、『REAL DREAM』をリリース！

12月29日（月）、慶應大卒のお笑いコンビ「たまゆら学園」のわたあめりなが、デジタル写真集『REAL DREAM』を発売。『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で展開されている。

水着姿がSNSで反響を呼んでいる彼女が、満を持してリリースする今作。テーマは「夢と現実」。

わたあめりな ©藤本和典／集英社

自宅と下北沢のバイト先を往復するリアルな日常と、ポップでカラフル、かつファンシーな夢の世界との対比を描き出している。

わたあめりな ©藤本和典／集英社

多彩なシチュエーションで彼女の魅力を凝縮しており、SNSだけでは見ることのできない姿が満載だ。

わたあめりな ©藤本和典／集英社

なお「週プレ グラジャパ！」限定版には、本人が鋭いツッコミを入れ続ける貴重なメイキング動画も収録。ファン必見の特典だ。

わたあめりな ©藤本和典／集英社

【プロフィール】

わたあめりな

1996年8月24日生まれ 東京都出身

身長166cm 血液型=O型

趣味：競馬/お絵描き/一発ギャグ

特技：料理

出身/入社/入門：NSC東京24期

公式X【@CottoncandyRina】

公式YouTube【@わたあめりな】