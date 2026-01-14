¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¹á¹Á³ô¾åÃÍ½Å¤¤¡¢ÊÆÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¸åÂà¡¡FRB¹â´±¥¿¥«ÇÉÈ¯¸ÀÁê¼¡¤°
¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¹á¹Á³ô¾åÃÍ½Å¤¤¡¢ÊÆÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¸åÂà¡¡FRB¹â´±¥¿¥«ÇÉÈ¯¸ÀÁê¼¡¤°
Åìµþ»þ´Ö11:21¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26948.08¡Ê+99.61¡¡+0.37%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4171.43¡Ê+32.68¡¡+0.79%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 30901.89¡Ê+194.67¡¡+0.63%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4677.76¡Ê-14.88¡¡-0.32%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8789.90¡Ê-18.64¡¡-0.21%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª½ä¤êÊÆÃæËà»¤ºÆÇ³¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸¶Ìý¤ä¶â¤Ê¤É¾¦ÉÊÁê¾ì¤Î¾å¾º¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¹Û¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤³ô¤ÏÈ¿È¯¡¢Åö¶É¤Î³ô¼°²¼»Ù¤¨´üÂÔ¤ÎÇã¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¹ñ²ÈÂâ¡×¤¬¹¥¤àETF¤Ïº£Æü¤âÄ«¤«¤éÂçÉý¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á³ô¤ÏÂ³¿¤â¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡¢ÊÆÀÑ¶ËÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤Î¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿12·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ²£¤Ð¤¤¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÏÄ¤ß¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï4·îº¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀ¯ºöÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹Ç¤´ü½ªÎ»¤Î5·î¤Þ¤Ç¤Ï¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¤ä¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢NYÏ¢¶äÁíºÛ¤éFRB¹â´±¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥¿¥«ÇÉ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶ä¤Î¥Ðー¥¥óÁíºÛ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡¢12·îCPI¤À¤±¤ò¸«¤ÆÀ¯ºöÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì»ýÂ³¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NYÏ¢¶äÁíºÛ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï´ËÏÂ·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£
¢¨¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¢¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¤Ïº£Ç¯ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤
´Ú¹ñ12·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.0%¤ÈÁ°²ó2.7%¤«¤éÂçÉý¤Ë°²½¡¢2021Ç¯2·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼º¶È¼Ô¿ô¤Ï121Ëü7000¿Í¤È1999Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇÂ¿¤òµÏ¿¡£¹âÎð¼Ô¸þ¤±¸ÛÍÑ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Í½»»¤¬»È¤¤²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÇ¯Ëö¤Ë¼º¶È¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ½»»¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¼º¶ÈÎ¨¤ÎµÞ¾å¾º¤Ï°ì»þÅª¤È¤Î¸«Êý¡£
