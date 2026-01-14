¹â»Ô¼óÁê¤ÎÄ¹ÃË¡¢½°±¡Áª½ÐÇÏ¤Ø¡¡Ê¡°æ2¶è¡¢¹âÌÚ»á¤â¸¡Æ¤
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÉ×¡¢»³ËÜÂó¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÊ¡°æ¸©µÄ¤Î»³ËÜ·ú»á¡Ê41¡Ë¤¬¼¡´ü½°±¡ÁªÊ¡°æ2¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¶á¤¯¸©Ï¢¤Ë¸øÇ§¤òµá¤á¤ë¡£Á°²óÍîÁª¤·¤¿¹âÌÚµ£¸µ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼éÊ¬Îö¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£14Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·ò»á¤Ï¡¢Âó»á¤ÈÁ°ºÊ¤È¤Î»Ò¤Ç¡¢¼óÁê¤ÎµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¡£
¡¡·ò»á¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÊ¡°æ2¶è¤Ï¼«Ì±¤ÎµÄÀÊ¤¬¶õÀÊ¤À¡£À¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÃæ±û¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÝ¼éÊ¬ÎöÁª¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÉô¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹âÌÚ»á¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£