¡¡·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç2024Ç¯¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò°û¼ò±¿Å¾¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¡Ê71¡Ë¤Ï14Æü¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¡Ê¹â¶¶Àµ¹¬ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤òÈÝÇ§¤·¡¢²á¼ºÃ×»à½ýºá¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¸¡ºº¸å¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç220¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÆþ¤ê¤Î¾ÆÃñ3ËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯5·î6Æü¡¢°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¹Ô¤µ¤»¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¼Ö2Âæ¤Ë¾×ÆÍ¡£ÄÍ±Û´²¿Í¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê26¡Ë¡á¤ÈÄ¹ÃËÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¡áÆ±¡Ê2¡Ë¡¢ÉãÀµ¹¨¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê53¡Ë¡á¤ò»àË´¤µ¤»¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤Î½÷À¤Ë¤â¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤¬24Ç¯8·î¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£Á°¶¶ÃÏ¸¡¤¬Æ±Ç¯9·î¤ËÆ±Ë¡°ãÈ¿¤Î²á¼ºÃ×»à½ýºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±10·î¤Ë´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ØÁÊ°øÊÑ¹¹¤·¤¿¡£