¤¤ç¤¦¡¢¹Ä¼¼¤Î¿·Ç¯¹Ô»ö¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡Ê¤á¤¤¡Ë¡×¤Ç¡¢±þÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿1Ëü4600¼ó¤Î¤¦¤ÁÆþÁª¤·¤¿10¼ó¤Î¤¢¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¹ÄÂ²Êý¤Î²Î¤¬±Ó¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î½ÐÀÊ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Î²Î¤ÈÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£
¢§Å·¹ÄÊÅ²¼
Å·¶õ¤Ë¡¡¤«¤¬¤ä¤¯ÌÀÀ±¡¡Ä¯¤á¤Ä¤Ä
¿·¤¿¤Ê¤ëÇ¯¤Î¡¡Ê¿°Âµ§¤ë
ÊÅ²¼¤ÏËèÇ¯¡¢¸µÆü¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¤«¤éµÜÃæ¤Ç¡Ö»ÍÊýÇÒ¡×¡ÖºÐÃ¶º×¡×¤Ê¤É¤Î¿À»ö¤Ë¤Î¤¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Äµï¡¦¸½ê¤Î²óÏ¤«¤é¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿ºÝ¡¢¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¯¶âÀ±¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶Æ°¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê°ìÇ¯¤òµ§¤ëµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ë¤³¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¹Ä¹¡¤µ¤Þ
¥á¥À¥ë³Ý¤±¡¡¾Ð´éÌÀ¤ë¤¡¡Áª¼ê¤é¤Ë¡¡
¼êÏÃ¤ÇÅÁ¤Ø¤ë¡¡½Ë¤Ò¤Î¤³¤È¤Ð
µîÇ¯11·î¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¿å±Ë¶¥µ»²ñ¾ì¤òË¬Ìä¡£´ÑÀï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¼êÏÃ¤ä¹ñºÝ¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¤é¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼êÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤¢¤¨¤ë¼Ò²ñ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¤½¤Î»×¤¤¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ
ÌëÌÀ¤±Á°¡¡°ìÈÖ·Ü¤Î¡¡ÌÄ¤¯À¼¤Ë
¥¢¥ó¥ë¡¼¥Ê¥¤¤Î¡¡°ìÆü»Ï¤Þ¤ë
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÀÖ¿§Ìî·Ü¤ÎÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¤Î¥¢¥ó¥ë¡¼¥Ê¥¤ÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¶è¤òË¬¤ì¡¢°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÌÀ¤±¤Î30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë·Ü¤ÎÌÄ¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê»þ´Ö¤ËÌÄ¤¯¤â¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ
±«¹ß¤ì¤Ð¡¡Éô²°¤Ç¹©ºî¡¡»æ¼Çµï
¡Ö¤¢¤½¤Ó¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ï¡¡ÌÀ¤ë¤¤¹¾ì
µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¡Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°ÅöÆü¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²°Æâ¤Ç»æ¼Çµï¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬ÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§°¦»Ò¤µ¤Þ
ÆüËÜ¸ì¤ò¡¡³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤Î¡¡»Ò¤É¤â¤é¤Î
ÌÀ¤ë¤À¼¤Ï¡¡¶µ¼¼¤ËËþ¤Ä
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏµîÇ¯11·î¡¢½é¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤È¤·¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥ª¥¹¤òË¬¤Í¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¡Ö¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥óÃæ¹â°ì´Ó¹»¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëÊ¡¾Ð¤¤¤Ë¿Æ¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²Â»Ò¤µ¤Þ
¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¡¡ÆüËÜ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡¡»Ò¤É¤â¤é¤Î
ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡¡¹¬¤»´ê¤Õ
²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏµîÇ¯6·î¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©130¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¡£8ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤Û¤«¡¢12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö´ØÀ¾¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£CBK¡×¤Ê¤É¤òË¬¤Í¡¢ÆîÊÆ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éË¬Æü¤·¤¿³ØÀ¸¤È¤´°ì²È¤ÇËèÇ¯¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Îå«¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Íª¿Î¤µ¤Þ
ÇöÌÀ¤«¤ê¡¡²«ºª¤È¤ó¤Ü¤Ï¡¡¶¶¤Î¤¦¤Ø
ÀÄ¤¯¤Ä¤¤ê¤È¡¡½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö
º£²ó¤¬½é½ÐÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥È¥ó¥Ü¤òÂêºà¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ìÌÌ¤Ï¡¢²Æ¤Î²«ºª»þ¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î¶¶¤Î¾å¤òÈô¤Ö¥È¥ó¥Ü¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÇöÌÀ¤«¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÄ¿§¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥ë¥¿¥ó¥ä¥ó¥Þ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¯Èô¤Ö½¬À¤Î¤³¤Î¥È¥ó¥Ü¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ä¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ÈÍ¼Êý¤Î¶õ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¾ïÎ¦µÜÈÞ²Ú»Ò¤µ¤Þ
Í¼Êë¤ì¤Æ¡¡ÉÙ»ÎÅÐ»³¤¹¤ë¡¡¿ÍÂ¿¤¯
Îó¤Ê¤¹ÌÀ¤ê¡¡¤¦¤´¤¤æ¤¯¸«¤æ
¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤ÎÉÙ»Î»³¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¤½¤ì¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Î¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ¿®»Ò¤µ¤Þ
¹¾¸ÍÀî¤Ë¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤·¡¡Ëþ³«¤Î
²Ö²ÐÌÀ¤ë¤·¡¡¾Ð´éâÁ¤·¤
¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢µîÇ¯8·î¡¢¡ÖÂè50²ó¹¾¸ÍÀî¶è²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ë¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÀÊ¡£²ÏÀîÉß¤«¤é¸«¤¨¤¿Èþ¤·¤¤²Ö²Ð¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÉË»Ò¤µ¤Þ
ÁÄÉãµÜ¡Ê¤ª¤Û¤Â¤ß¤ä¡Ë¤Î¡¡¸ì¤ê¤¿¤Þ¤Ò¤·¡¡°Û¹ñ¡Ê¤È¤Ä¤¯¤Ë¡Ë¤Î
º½¤ÎÊ¸ÌÀ¡¡´Ö¶á¤ËÇ÷¤ë
ÉË»Ò¤µ¤Þ¤ÏµîÇ¯10¡Á11·î¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ò½éË¬Ìä¡£ÁÄÉãÊì¤Î»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤ÈÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É50Ç¯Á°¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÏÃ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¬Ìµ¤¤±ó¤¤À¤³¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶»¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ
º´ÅÏÅç¡¡¤Û¤Î¤Ü¤ÎÇò¤¯¡¡ÌÀ¤±¤æ¤¤Æ
±Â¾ì¤Ë¼ëºí¤Î¡¡Éñ¤Ò¹ß¤ê¤¤¿¤ê
¿·³ã¤Îº´ÅÏÅç¤Ë¤Æ¡¢¼ëºí¡Ê¤È¤¡Ë¤¬ÌÀ¤±Êý¤Ë±Â¾ì¤Ç¤¢¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤ëÍÍ»Ò¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¾µ»Ò¤µ¤Þ
»²Æ»¤ò¡¡ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡¡Ë¾¤Î·î
¸«ÊÖ¤ì¤Ð¤Ï¤ë¤«¡¡°«¤µ¤¹ÉÙ»Î
ºë¶Ì¤ÎËÌ±ÛÃ«±Ø¤«¤é¸«¤¿Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ëÉÙ»Î»³¤È¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¤¬¡¢¤È¤â¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤Î²Î¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ±þÊç¤«¤é¤Ï10¼ó¤¬ÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ï81ºÐ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ï17ºÐ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2027Ç¯¡Ö²Î²ñ»Ï¡×¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤«¤é¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Î¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÓÉ®¤Ç½Ä½ñ¤¤·¤¿¤â¤Î¤òµÜÆâÄ£°¸¤ËÍ¹Á÷¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£ÆþÁª¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï2027Ç¯¡Ö²Î²ñ»Ï¡×ÅöÆü¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤ÎÁ°¤Ç±Ó¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
