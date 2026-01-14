4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¡ª¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤¬¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡£
¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¡×¤¬¡¢¤¢¤Î¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥×¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ø¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡Ù¥¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢ー¥ÈÌ£¡×¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤«¤éÌó3¥ö·î´Ö¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ý¥±¥â¥óÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤ー¥Ö¥¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¤ー¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¥¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢ー¥ÈÌ£
²Á³Ê¡§8¸ÄÆþ 1,512±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î14Æü
ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2026Ç¯4·î19Æü(Æü)º¢¤Þ¤Ç
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Åìµþ±Ø¹½Æâ¤ÎÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥·¥ç¥Ã¥×³ÆÅ¹¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¼çÍ×¸òÄÌµòÅÀ
¤â¤Õ¤â¤Õ´¶¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿"¥¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢ー¥ÈÌ£"
¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¡×¤Î»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤À¡£¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±ー¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢ー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤¬¤È¤í¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢¥¤ー¥Ö¥¤¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ¤È¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢ー¥ÈÌ£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥êー¥à¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ÖË¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢ー¥È¤ÎË¢¤ò»×¤ï¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¤À¡£
Á´6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥ì¥¢¤Ê¥Ïー¥ÈÉÕ¤¥¤ー¥Ö¥¤¤ËÃíÌÜ
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±ー¥¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¤ー¥Ö¥¤¤ÎÌÏÍÍ¤À¡£Á´Éô¤Ç6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¥Ïー¥ÈÉÕ¤¥¤ー¥Ö¥¤¡×¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ïー¥ÈÌÏÍÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½Ð¸½Î¨¤¬Äã¤¤¥ì¥¢¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¬¥Á¥ãÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡Ö¥Ïー¥ÈÉÕ¤¥¤ー¥Ö¥¤¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ´ë²è
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥óÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¤ー¥Ö¥¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Éü³è¤À¤í¤¦¡£
¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅìµþÅÚ»º¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âºÇ¿·¤ÎÈÎÇä¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥®¥ã¥é¥êー
½ÐÅµ¡¦´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥×¥¹¥Èー¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¢¨¥ê¥ó¥¯Åù¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ê¸¤Ïonesuite¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£