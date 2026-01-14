Æý»ù¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤Î½÷(42)ÂáÊá¡¡¼«Âð¥¢¥Ñー¥ÈÉßÃÏÆâ¤ÎÊªÃÖ¤Ë¡Ä°äÂÎ¤Ï»à¸å¿ôÇ¯·Ð²á¤«¡¡»à°øÆÃÄê¤Ç¤¤º¡¡½©ÅÄ»Ô
¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆý»ù¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î42ºÐ¤Î½÷¤¬13Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»ÔÀî¿¬¸æµÙÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢º´Æ£¼÷»ÒÍÆµ¿¼Ô42ºÐ¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄÃæ±û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2020Ç¯¤´¤í¡¢¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÊªÃÖ¤ËÆý»ù¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é½©ÅÄÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¡Ö°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ÎÊªÃÖ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£
¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢Æý»ù¤Î°äÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢13Æü¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤Ï»à¸å¿ôÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢»à°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¡¢°äÂÎ¤Èº´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ø·¸¤ä»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£