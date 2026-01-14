DXTEEN¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeart Beat¡Ù¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¡È¿´¡¢ÃÆ¤à¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë
¡¡DXTEEN¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeart Beat¡Ù¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛDXTEEN¡¢¡È¿´¡¢ÃÆ¤à¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeart Beat¡Ù¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡Ë
¡¡¡È¿´¡¢ÃÆ¤à¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¿´ÃÆ¤àµ¨Àá¤òÉ½¸½¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÄÌ¾ïÈ×¡õ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¤¥¹È×¡¢¥·¥ß¥éー¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¸÷¤ë¾®Êª¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÃæ¤Ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÇÍ·¤Ó¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤È¡¢3¤Ä¤Î¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÎDVD¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2026 DXTEEN ARENA LIVE ～FULL OUT¡ª～¡Ù¤Î±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë