¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤Ë¥Îー¥È
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£´Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢£î£ï£ô£å<5243.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥Îー¥È¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£³Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£±£±·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò£µ£¶²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³£µ¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£·²¯±ß¡ÊÆ±£²¡¥£·ÇÜ¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤Î¡Ö£î£ï£ô£å¡×¡Ö£î£ï£ô£å¡¡£ð£ò£ï¡×¤¬¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤À®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡££Á£É´ØÏ¢»ö¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹×¸¥¤â¸«¹þ¤à¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÌµÇÛ·ÑÂ³¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£±£±·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬£´£±²¯£´£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ£²£µ¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¸ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Ê·è»»¤Èº£¸å¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ë¤ÏÅê»ñ»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¡£Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç¤â£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥Îー¥È¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£³Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£±£±·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò£µ£¶²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³£µ¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£·²¯±ß¡ÊÆ±£²¡¥£·ÇÜ¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤Î¡Ö£î£ï£ô£å¡×¡Ö£î£ï£ô£å¡¡£ð£ò£ï¡×¤¬¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤À®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡££Á£É´ØÏ¢»ö¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹×¸¥¤â¸«¹þ¤à¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÌµÇÛ·ÑÂ³¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£±£±·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬£´£±²¯£´£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ£²£µ¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¸ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Ê·è»»¤Èº£¸å¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ë¤ÏÅê»ñ»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¡£Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç¤â£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS