ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇFCÅìµþÂàÃÄ¤ÎDF¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤¬µþÅÔ¤Ë²ÃÆþ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿»ö¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï14Æü¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇFCÅìµþ¤òÂàÃÄ¤·¤¿DF¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿»ö¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDF¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó
¢£ÇØÈÖ¹æ
34
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯1·î20Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ö¥é¥¸¥ë
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185cm/78kg
¢£·ÐÎò
¥Õ¥£¥²¥¤¥ì¥ó¥»FC-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-AA¥Ý¥ó¥Á¥×¥ì¥Ã¥¿-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-FC¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-ÂçÊ¬-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-FCÅìµþ
¡¡¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿»ö¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üDF¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó
¢£ÇØÈÖ¹æ
34
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯1·î20Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ö¥é¥¸¥ë
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185cm/78kg
¢£·ÐÎò
¥Õ¥£¥²¥¤¥ì¥ó¥»FC-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-AA¥Ý¥ó¥Á¥×¥ì¥Ã¥¿-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-FC¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-ÂçÊ¬-GD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë ¥×¥é¥¤¥¢(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)-FCÅìµþ