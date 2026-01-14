¹â¶¶Í³¿¡¢ß·Â¼Âó°ì°úÂà¤Ë´ó¤»¤Æ´ÆÆÄ»þÂå¤Î¡ÈÈëÂ¢¼Ì¿¿¡É¤òÅê¹Æ¤·¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Îå«¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¹â¶¶Í³¿¡Ê50¡Ë¤¬1·î11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£9Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ß·Â¼Âó°ì¡Ê37¡Ë¤Ë´ó¤»¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ»þÂå¤Î2018Ç¯¡¢4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡£ß·Â¼¤¬2ÈÖ¼ê¡¢¾å¸¶¤¬3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥Áー¥à¤â¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾å¸¶¹À¼£¡Ê50¡Ë¤È¹â¶¶¡¢ß·Â¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£¡Ö¶öÁ³¤Ë¤â¡¢»ä¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤¬4·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¤â¤Á¤í¤ó»î¹çÃæ¤Ï°Õ¼±¤»¤º¤ÎºÓÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë1»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï½É¼Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃå¤¿Áª¼ê¤¬¤Þ¤¿°ì¿Í¸½Ìò¤ò°úÂà¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÊó¹ð¤ÎÏ¢Íí¤â¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£