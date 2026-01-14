ETFÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡á14ÆüÁ°°ú¤±
¡¡14ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡158449¡¡¡¡¡¡48.9¡¡¡¡¡¡ 50200
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 18979¡¡¡¡¡¡17.1¡¡¡¡¡¡¡¡4956
£³. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 13499¡¡¡¡¡¡25.8¡¡¡¡¡¡ 121.7
£´. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 13309¡¡¡¡¡¡ 6.7¡¡¡¡¡¡ 42720
£µ. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 12036¡¡¡¡ -25.4¡¡¡¡¡¡ 56540
£¶. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 10883¡¡¡¡¡¡ 1.2¡¡¡¡¡¡ 22555
£·. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡9096¡¡¡¡¡¡ 7.4¡¡¡¡¡¡ 59630
£¸. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡6126¡¡¡¡ -27.9¡¡¡¡¡¡ 540.3
£¹. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡3978¡¡¡¡¡¡-6.5¡¡¡¡¡¡¡¡3812
10. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡2885¡¡¡¡ -27.0¡¡¡¡¡¡214750
11. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2309¡¡¡¡¡¡15.6¡¡¡¡¡¡¡¡5667
12. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡2033¡¡¡¡ -39.8¡¡¡¡¡¡ 41370
13. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡2018¡¡¡¡ -13.7¡¡¡¡¡¡¡¡2973
14. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡1949¡¡¡¡¡¡-5.5¡¡¡¡¡¡ 77020
15. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡1909¡¡¡¡ -16.8¡¡¡¡¡¡2101.0
16. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡1907¡¡¡¡¡¡ 4.6¡¡¡¡¡¡ 56340
17. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡1650¡¡¡¡ -49.6¡¡¡¡¡¡ 808.3
18. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡1516¡¡¡¡¡¡-6.9¡¡¡¡¡¡¡¡ 200
19. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡1469¡¡¡¡ -33.6¡¡¡¡¡¡ 11710
20. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡1397¡¡¡¡¡¡32.0¡¡¡¡¡¡ 95280
21. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡1375¡¡¡¡¡¡ 5.4¡¡¡¡¡¡ 56600
22. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1323¡¡¡¡¡¡17.1¡¡¡¡¡¡ 67680
23. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡1263¡¡¡¡ -47.0¡¡¡¡¡¡ 585.5
24. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡1237¡¡¡¡ 105.8¡¡¡¡¡¡ 56580
25. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1205¡¡¡¡ -49.0¡¡¡¡¡¡¡¡3059
26. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡1167¡¡¡¡ -27.2¡¡¡¡¡¡ 349.0
27. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡1142¡¡¡¡¡¡-5.6¡¡¡¡¡¡ 17510
28. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1051¡¡¡¡ -28.9¡¡¡¡¡¡2214.0
29. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 974¡¡¡¡¡¡13.9¡¡¡¡¡¡¡¡3232
30. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 804¡¡¡¡ -32.3¡¡¡¡¡¡ 800.1
31. <1369> £Ï£î£å£²£²£µ¡¡¡¡¡¡ 795¡¡¡¡ 139.5¡¡¡¡¡¡ 54610
32. <1348> £Í£Ø¥È¥Ô¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡ 792¡¡¡¡ 101.5¡¡¡¡¡¡¡¡3799
33. <466A> £Ç£ØËÉ±Ò¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡ 681¡¡¡¡ -25.9¡¡¡¡¡¡¡¡1315
34. <133A> £Ç£ØÄ¶Ã»ÊÆºÄ¡¡¡¡¡¡ 661¡¡¡¡ 105.9¡¡¡¡¡¡¡¡1077
35. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 657¡¡¡¡¡¡77.6¡¡¡¡¡¡ 62340
36. <2641> £Ç£Ø¥êーÆü³ô¡¡¡¡¡¡ 631¡¡¡¡1871.9¡¡¡¡¡¡¡¡4199
37. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 625¡¡¡¡ -21.7¡¡¡¡¡¡ 13065
38. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 618¡¡¡¡¡¡27.4¡¡¡¡¡¡¡¡ 385
39. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 575¡¡¡¡ -29.5¡¡¡¡¡¡¡¡2328
40. <2038> ¸¶ÌýÀè£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 553¡¡¡¡ -34.9¡¡¡¡¡¡¡¡1538
41. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 541¡¡¡¡¡¡-6.4¡¡¡¡¡¡ 27130
42. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 527¡¡¡¡ -43.8¡¡¡¡¡¡¡¡3200
43. <2865> £Ç£Ø£Î¥«¥Ð¥³¡¡¡¡¡¡ 487¡¡¡¡¡¡-9.8¡¡¡¡¡¡¡¡1246
44. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 448¡¡¡¡¡¡ 4.4¡¡¡¡¡¡ 540.4
45. <2563> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô£È¡¡¡¡¡¡ 416¡¡¡¡ 413.6¡¡¡¡¡¡ 376.5
46. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 413¡¡¡¡¡¡10.1¡¡¡¡¡¡¡¡3766
47. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 413¡¡¡¡ -42.5¡¡¡¡¡¡ 375.5
48. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 389¡¡¡¡ -46.9¡¡¡¡¡¡¡¡2300
49. <1482> £é£ÓÊÆºÄ£·£È¡¡¡¡¡¡ 381¡¡¡¡ 243.2¡¡¡¡¡¡¡¡1622
50. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 379¡¡¡¡ -41.3¡¡¡¡¡¡¡¡1076
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡158449¡¡¡¡¡¡48.9¡¡¡¡¡¡ 50200
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 18979¡¡¡¡¡¡17.1¡¡¡¡¡¡¡¡4956
£³. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 13499¡¡¡¡¡¡25.8¡¡¡¡¡¡ 121.7
£´. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 13309¡¡¡¡¡¡ 6.7¡¡¡¡¡¡ 42720
£µ. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 12036¡¡¡¡ -25.4¡¡¡¡¡¡ 56540
£¶. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 10883¡¡¡¡¡¡ 1.2¡¡¡¡¡¡ 22555
£·. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡9096¡¡¡¡¡¡ 7.4¡¡¡¡¡¡ 59630
£¸. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡6126¡¡¡¡ -27.9¡¡¡¡¡¡ 540.3
£¹. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡3978¡¡¡¡¡¡-6.5¡¡¡¡¡¡¡¡3812
10. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡2885¡¡¡¡ -27.0¡¡¡¡¡¡214750
11. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2309¡¡¡¡¡¡15.6¡¡¡¡¡¡¡¡5667
12. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡2033¡¡¡¡ -39.8¡¡¡¡¡¡ 41370
13. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡2018¡¡¡¡ -13.7¡¡¡¡¡¡¡¡2973
14. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡1949¡¡¡¡¡¡-5.5¡¡¡¡¡¡ 77020
15. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡1909¡¡¡¡ -16.8¡¡¡¡¡¡2101.0
16. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡1907¡¡¡¡¡¡ 4.6¡¡¡¡¡¡ 56340
17. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡1650¡¡¡¡ -49.6¡¡¡¡¡¡ 808.3
18. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡1516¡¡¡¡¡¡-6.9¡¡¡¡¡¡¡¡ 200
19. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡1469¡¡¡¡ -33.6¡¡¡¡¡¡ 11710
20. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡1397¡¡¡¡¡¡32.0¡¡¡¡¡¡ 95280
21. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡1375¡¡¡¡¡¡ 5.4¡¡¡¡¡¡ 56600
22. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1323¡¡¡¡¡¡17.1¡¡¡¡¡¡ 67680
23. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡1263¡¡¡¡ -47.0¡¡¡¡¡¡ 585.5
24. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡1237¡¡¡¡ 105.8¡¡¡¡¡¡ 56580
25. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1205¡¡¡¡ -49.0¡¡¡¡¡¡¡¡3059
26. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡1167¡¡¡¡ -27.2¡¡¡¡¡¡ 349.0
27. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡1142¡¡¡¡¡¡-5.6¡¡¡¡¡¡ 17510
28. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1051¡¡¡¡ -28.9¡¡¡¡¡¡2214.0
29. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 974¡¡¡¡¡¡13.9¡¡¡¡¡¡¡¡3232
30. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 804¡¡¡¡ -32.3¡¡¡¡¡¡ 800.1
31. <1369> £Ï£î£å£²£²£µ¡¡¡¡¡¡ 795¡¡¡¡ 139.5¡¡¡¡¡¡ 54610
32. <1348> £Í£Ø¥È¥Ô¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡ 792¡¡¡¡ 101.5¡¡¡¡¡¡¡¡3799
33. <466A> £Ç£ØËÉ±Ò¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡ 681¡¡¡¡ -25.9¡¡¡¡¡¡¡¡1315
34. <133A> £Ç£ØÄ¶Ã»ÊÆºÄ¡¡¡¡¡¡ 661¡¡¡¡ 105.9¡¡¡¡¡¡¡¡1077
35. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 657¡¡¡¡¡¡77.6¡¡¡¡¡¡ 62340
36. <2641> £Ç£Ø¥êーÆü³ô¡¡¡¡¡¡ 631¡¡¡¡1871.9¡¡¡¡¡¡¡¡4199
37. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 625¡¡¡¡ -21.7¡¡¡¡¡¡ 13065
38. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 618¡¡¡¡¡¡27.4¡¡¡¡¡¡¡¡ 385
39. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 575¡¡¡¡ -29.5¡¡¡¡¡¡¡¡2328
40. <2038> ¸¶ÌýÀè£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 553¡¡¡¡ -34.9¡¡¡¡¡¡¡¡1538
41. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 541¡¡¡¡¡¡-6.4¡¡¡¡¡¡ 27130
42. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 527¡¡¡¡ -43.8¡¡¡¡¡¡¡¡3200
43. <2865> £Ç£Ø£Î¥«¥Ð¥³¡¡¡¡¡¡ 487¡¡¡¡¡¡-9.8¡¡¡¡¡¡¡¡1246
44. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 448¡¡¡¡¡¡ 4.4¡¡¡¡¡¡ 540.4
45. <2563> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô£È¡¡¡¡¡¡ 416¡¡¡¡ 413.6¡¡¡¡¡¡ 376.5
46. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 413¡¡¡¡¡¡10.1¡¡¡¡¡¡¡¡3766
47. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 413¡¡¡¡ -42.5¡¡¡¡¡¡ 375.5
48. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 389¡¡¡¡ -46.9¡¡¡¡¡¡¡¡2300
49. <1482> £é£ÓÊÆºÄ£·£È¡¡¡¡¡¡ 381¡¡¡¡ 243.2¡¡¡¡¡¡¡¡1622
50. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 379¡¡¡¡ -41.3¡¡¡¡¡¡¡¡1076
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹