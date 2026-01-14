¡ÚMLB¡Û¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀ¥ìー¥¹¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¡¡¸½ÃÏµ¼Ô¤Ï¡È»°¤ÄÇÃ¡É¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡¡Ã»´ü¹â³Û·ÀÌó¤Ê¤é¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÅöÁ³¡×
¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Ï¡¢Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡È5¥Äー¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¡É¤È¤·¤Æ¡¢º£¥ª¥ÕºÇÂç¤ÎÃíÌÜÌÃÊÁ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥Ã¥Ä¤¬1Ç¯¤¢¤¿¤ê79.5²¯±ß¤òÄó¼¨
¥¿¥Ã¥«ー¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Î¹â³Û·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë28ºÐ¤Î¥¹¥¿ー³°Ìî¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¥¿¥Ã¥«ー¤ò¤á¤°¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡ËÉÕ¤Ç¡¢¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀÁè¤¤¤¬·ã²½¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥ª¥Õ¥¡ー¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ò¾ÄÃæ¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò¸ø³«¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥Þ¥ìーµ¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー³°Ìî¼ê¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥·ー¥º¥ó¤¢¤¿¤ê5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ã¥«ー¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥Ëー¥Ç¥ó¤Ë¤¢¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤âÃ»´ü·ÀÌó¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Î¾µåÃÄ¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë»°¤ÄÇÃ¤Î¹½¿Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã»´ü¹â³Û·ÀÌó¤òË¾¤à¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤ÎÆ°¤¤òÈæ³Ó¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¡ÈÅöÁ³¤ÎÁªÂò¡É¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÈÆ±¤¸ÂÇÀþ¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÛ¿Ø¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ã¥«ー¤¬Ã»´ü¹â³Û·ÀÌó¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ÍÎÏ¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¤ÏÁá¤±¤ì¤Ðº£½µÃæ¤Ë¤â·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÏºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥ÕºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ë¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£3µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£