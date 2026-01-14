JA¤®¤ÕOH¤Î³ÁËÜÈþ¶×¤¬±¦Â´ØÀáÁ°µ÷ç¤ð×ÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¡Ä
¡¡14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎJA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥Ê¤Ï¡¢1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿³ÁËÜÈþ¶×¤¬±¦Â´ØÀáÁ°µ÷ç¤ð×ÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³ÁËÜ¤ÏÊ¡°æ¸©½Ð¿È¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³ØÉÕÂ°Ê¡°æ¹â¹»¡¢Îë¼¯Âç³Ø¤Ç¤Î¥×¥ìー·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï³ÁËÜ¤ÎÁ´¼£¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌó3～4½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢²óÉü¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº£¸å¤Î»î¹çÅù¤Ø¤ÎÂÓÆ±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£