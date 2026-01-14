34ºÐ¡¦µÈËÜ·Ý¿Í¡¡µÞÀ¿´ÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡¡¼£ÎÅ·ÑÂ³¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Æþ±¡¤â¡ÖÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤Õ¤í¡×°æ¾å¥¹¥Æ¡¼¥¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£µÞÀ¿´ÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö1/3¤«¤éµÞÀ¿´ÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Æþ±¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¡£¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£