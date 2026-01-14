ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡¡¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤ÏÀ¼¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢²»³Ú¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿·ºî¤¬¸ø³«¤Ø
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇºÇ½é¤Î³¨ËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éºòÇ¯80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤¬3·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢À¼¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢2017Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è ¥×¥ê¥¥å¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¼çÂê²Î¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òºÌ¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ê¸¶Âê¡§All Together Now¡Ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤ÆÂç¹ç¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤¬¥½¥í¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¡¢´¶Æ°Åª¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÎÆü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¸¶¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ì¥«¥Ð¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æó»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥â¥È¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯¥½¥É¡¼Å´Æ»¤Î¶ÉÄ¹¡¦¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¡Ö¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â½Ð±é¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥½¥É¡¼Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥½¥É¡¼Åç¤Î²»³Úº×¡×¡£Åç¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ºî¤é¤ì¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤Î¥ª¥Ú¥é¡×¤ä¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¤Î½®²Î¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÇÀ¾ì²»³ÚÂâ¡×¤Ê¤É¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê²Î¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Î»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÅçÃæ¤Î¾ÈÌÀ¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²»³Úº×¤Ï³«ºÅ¤Î´íµ¡¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬º¤¤ê²Ì¤Æ¤ëÃæ¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡²Î¤Ã¤ÆOK¡¢¼êÇï»ÒOK¤Î»²²Ã·¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊËÜºî¡£²ÎÀ¼¤È¿´¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç¹ç¾§¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼çÂê²Î¡§ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶·ã¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£¼çÂê²Î¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤É¤¦²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤ë¤«¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£À¼¤Î¥²¥¹¥È¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥óÌò¡Ë¡§¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¢¤Î¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ 4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë²æ¤¬»Ò¤¬¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌò¤ò¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ò³Ê¹¥¤è¤¯±é¤¸¤¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
