¥¤¥é¥ó¹³µÄ¥Ç¥â ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2400¿Í»àË´
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÇÀè·îËö¤«¤éÂ³¤¯À¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2400¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê±ê¤¬¾å¤¬¤ë³¹¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â³«»Ï¤«¤é17ÆüÌÜ»þÅÀ¤Ç¡¢¼£°ÂÅö¶É¤È¥Ç¥âÂâ¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2400¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼£°ÂÉôÂâÂ¦¤äÀ¯ÉÜ¤Î»Ù»ý¼ÔÂ¦¤Ë¤â140¿Í°Ê¾å¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½1Ëü8000¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÅö¶É¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¼×ÃÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»à½ý¼Ô¤Î¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·üÇ°¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë