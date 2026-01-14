¡È3ºÐ»ù¤ÎÊì¡É»þÅì¤¡¤ß¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×¡¡²á¹ó¤Ê4Ç¯È¾¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¹ðÇò¡Ö°ìÈÖºÇÂç¤Î¤ä¤Ä¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÁÄ¥á¥¬¥Í¤ÃÌ¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»þÅì¤¡¤ß¡Ê38¡Ë¤¬14ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²á¹ó¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¸½ºß3ºÐ¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¤Ç¤¢¤ë»þÅì¤Ï¡Ö»ä¤Ï¸²Èù¼øÀº¤È¤¤¤¦¡¢°ìÈÖºÇÂç¤Î¤ä¤Ä¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Á³Ç¥¿±¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¤Ç¹âÅÙ¤ÊÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ï4Ç¯È¾¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ö¤Î¤¤¤¤¼Ö¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÏÁ´Á³¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÈæÓÈÉ½¸½¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸²Èù¼øÀº¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍñ»Ò¤ÈÀº»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼õÀºÍñ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç»ÒµÜ¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È²á¹ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£