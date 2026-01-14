¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬Âè£±»ÒÇ¥¿±¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¡×É×¤Î»³ËÜÄ¾´²¤â¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¡Ê31¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï24Ç¯1·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤Ï¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡º£¤Ï½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖI'll be a mom soon¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£