¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤±¤ó¡Ä¡×¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð¡Ö¥¢¥Û¤Ê¤ó¤«www¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä°¦¤ª¤·¤¤¡Äw¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¡ÊÂè73²ó¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«¡ÊÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ë¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤¬¤¹¤®¤ë¤À¤íw¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¥¢¥Û¤Ê¤ó¤«www¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä°¦¤ª¤·¤¤¡Äw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÉ×¤òÃµ¤·¤Æ»³¶¶ÌôÊÞ¤òË¬¤ì¤ë
¡¡¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤¤Ë¬ÌäµÒ¤¬Â³¡¹¤È¾¾Ìî²È¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤¬Ë¬Ìä¡£µ»ö¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÀµºÂ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¹¾Æ£¤ÏÂç´¶ÌÃ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ë¬ÌäµÒ¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÆüËÜ¿Í¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤µ¤é¤ËË¬ÌäµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬Í½Äê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥È¥¤ÏÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤ÇÅÝ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤òÃµ¤·¤Æ²È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥È¥¡£Èà½÷¤ÏÄ®Ãæ¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¥È¥¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍâÆü¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï½Ð¶Ð¤ÎºÝ¤Ë¥È¥¤Ë¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬º£Æü¤âÄ¹°ú¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÍ¼¿©¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤¬Çã¤¤Êª¤Î¤¿¤á¤ËÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀìÂ°¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«¤¬¼Ö¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¡£¶Ã¤¤¤¿¥È¥¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È±Ê¸«¤Ï¡Ö±üÍÍ¡Ä¡ª¡×¤È¸å¤º¤µ¤ê¡£¥È¥¤¬¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢±Ê¸«¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤ï¤·¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤±¤ó¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡ÖÌÛ¤ë¤³¤È¤·¤«¡Ä¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥È¥¤¬¡ÖÌÛ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢±Ê¸«¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ï·ú¤ÆÁ°¤Ç¡ÄËÜÅö¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤É¤È¤Ï¡ª¡×¤ÈË½Ïª¡£Â³¤±¤ÆºÆ¤Ó¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤±¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ê¡¢±Ê¸«¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤¬¤¹¤®¤ë¤À¤íw¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¥¢¥Û¤Ê¤ó¤«www¡×¡ÖÁ´ÉôÃý¤ë¤ä¤ó±Ê¸«¤µ¤ówww¡×¡ÖÁ´Éô¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿w¤«¤ï¤¤¤¤w¡×¡ÖÌÛ¤ë¤É¤³¤í¤«Á´Éô¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ï¤ä°¦¤ª¤·¤¤¡Äw¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
