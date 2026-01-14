¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¡×¡¡Êª²Á¤¬ÆüËÜ¤Î2ÇÜ¡Ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¡¢ÆüËÜ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½÷»Ò¤¬ÀÚ¼ÂÁÊ¤¨
¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¦¿¹¤Ò¤«¤ë¤¬Êª²Á¹â¼Â´¶
¡¡¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ç2021Ç¯Åìµþ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¤È2Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤ÏÎý½¬µòÅÀ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë°Ü¤·Éð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤À¤¬¡¢¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¾õ¶·¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤¬¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Æ°²èÆâ¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤³¿ô¤«·î¤ÇµÞ·ã¤Ë±ß°Â¥Ý¥ó¥É¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æ°²è¤Î»þÅÀ¤Ç1¥Ý¥ó¥É¡á214±ß¤È2008Ç¯°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡ÖÊª²Á¤ÏÆüËÜ¤Î¤Û¤Ü2ÇÜ¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹Éð¼Ô½¤¹Ô¤¢¤¤é¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿¹¡£¡ÖÇº¤ó¤Ç¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤éÄ©Àï¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤â»Ù±ç¤Ç¤¤ë¸å±ç²ñ¥µ¥¤¥È¤òºîÀ®¤·¡¢Éý¹¤¤»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸å±ç²ñ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¸Ä¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥ó¤Ï5000±ß¤«¤é¡¢´óÉÕ¥×¥é¥ó¤Ï3000±ß¤«¤éÆþ²ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î»²²Ã¸¢¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤âÊç¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬»ä¤ÎÂç¤¤ÊÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢ÆüËÜÀªÃË½÷ÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¸Ä¿Í¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÆüËÜ¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¿¹¤Ï¡¢25Ç¯1·î¤è¤êÎý½¬µòÅÀ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë