ÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤¬¡ÖÊÌ³Ê¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¢ª¤ï¤º¤«6Ê¬¤Ç¸Ä¿Íµ»ÃÆ¡Ö³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ë¡×
º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×BºÇ½ªÀá¤¬1·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤òÉÕ¤±¤ëMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½éÀï¤ÎUAEÀï¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2ÀïÌÜ¤ÎUAEÀï¤â3-0¤È2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤âÁ°È¾30Ê¬¤ËMF¸ÅÃ«É¢²ð¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿ÆüËÜ¤¬¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢GK¤«¤éDF¤Ë½Ð¤¿¥Ñ¥¹¤òº´Æ£¤¬¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£°ìÅÙ¡¢Ãæ±û¤ØÂÎ¤ò¸þ¤±¤¿º´Æ£¤À¤¬¡¢DF¤¬°ìµ¤¤ËÃæ¤ò¸Ç¤á¤ë¤ÈÂÎ¤òºÆ¤Ó¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¡£DF¤¬´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òGK¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾29Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Ã»»þ´Ö¤Çº£Âç²ñÄÌ»»3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ÇÕ¸ø¼°X¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Î·ä¤âÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡×¤È±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸10ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëDAZN¸ø¼°X¤â¡ÖNo.10¤¬µ±¤¤òÊü¤Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº´Æ£Áª¼ê¤ÈÂç´ØÁª¼ê¤¬ÊÌ³Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¶»Ç®¡ª¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤À¤Èº´Æ£Î¶Ç·²ðÊÌ³Ê¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë°ã¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¤â¤ä¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ã¤Æ¤¹¤²¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö³ÐÀÃ¤·¤È¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë