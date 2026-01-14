ÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ê¥µ¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¼ø¾Þ¼°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥µ¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖGolden globes after hours¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥µ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÀäÌ¯¤ËÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¥È¡¼¥ó¤ÎÁ´¿È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ê¥µ¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¶»¸µ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¥í¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÇÆÈÊâÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯»¶¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ê¥µ¤¬½êÂ°¤¹¤ëBLACKPINK¤Ï¸½ºß¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡¢º£·î¤ÏÆüËÜ¤È¹á¹Á¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¤ÏHBO¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¥à¥Ã¥¯Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£