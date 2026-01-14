ÍûÂçÅýÎÎ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¥É¥é¥à±éÁÕ¡Ä¡ÖÀ¸³¶¤Î¥í¥Þ¥ó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬13Æü¡¢¥É¥é¥à±éÁÕ¤ò¤·¤¿¡£
ÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥óÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÄ¾¸å¡¢Èó¸ø³«´¿ÃÌ¹Ô»ö¤ÎÀÊ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¹çÁÕ¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬²æ¡¹¤Ë»öÁ°¤Ë¸ø³«¤»¤º¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñÌÌ¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Ø¥Ó¥á¥¿¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¥É¥é¥à°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£
Î¾¼óÇ¾¤ÏÆüËÜÂ¦¤¬½àÈ÷¤·¤¿ÀÄ¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÊÂ¤ó¤ÇÃåÍÑ¤·¡¢´¿ÃÌ¾ì½ê¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ñ¡¼¥ë³Ú´ï¡×¤Î¥É¥é¥à2Âæ¤ÎÁ°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìºÂ¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡×¤ÈBTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥à¤ò¶¦¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¡£
¥¥àÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤¬Ãå¤¿ÀÄ¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï³Æ¹ñ¤Î¹ñ´ú¤È¼óÇ¾¤ÎÌ¾Á°¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤ÏÎ¾¼óÇ¾¤ÎÍ§¾ð¤ÈÁê¸ßÂº½Å¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼¤á¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤È¹â»Ô¼óÁê¤Ï±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¸ò´¹¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£Æü¡¢À¸³¶¤Î¥í¥Þ¥ó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤¬´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¥àÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÎ¾¼óÇ¾´Ö¤Î¸ÆµÛ¤È¿ÆÌ©´¶¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜÂ¦¤¬½àÈ÷¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤·¡Ö´¿ÃÌ¾ì¤òÆÃÊÌ¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï´ÚÆü´Ø·¸¤Î¿·¤¿¤Ê60Ç¯¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶¨ÎÏ²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤·¤¿¸å¡¢¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÎ¾¹ñ¹ñÌ±¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ¤¬ËÇ°×Ãæ¿´¤Î¶¨ÎÏ¤ò±Û¤¨¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ¡¦²Ê³Øµ»½Ñ¡¦¼Ò²ñÌäÂêÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥¹¥¥ã¥àÈÈºá¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄ¶¹ñ²ÈÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ÚÆü¶¦Æ±ÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥¥àÊóÆ»´±¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖºòÇ¯8·î¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿1942Ç¯¤ÎÄ¹À¸Ãº¹Û¿åË×»ö¸Î¤Îµ¾À·¼Ô¤Î°ä¹ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¿È¸µ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤ÎDNA´ÕÄê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿Î¾¼óÇ¾¤Ï´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤Î´°Á´¤ÊÈó³Ë²½¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°èÆâ¤Î°ÂÄê¡¦Ê¿ÏÂ¡¢ÃÏ°è¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ü°ÆÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£