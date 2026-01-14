¡Ö¤Õ¤°ÌÈµö¡×½êÍ¼Ô¤¬¡ØËÜµ¤¤Îº«Ãî¿©¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ö¥»¥ßÅ·Ð§¡×¡Ö¥»¥ß¼÷»Ê¡×¤Î°Õ³°¤ÊÌ£
¡¡º«Ãî¿©¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥³¥ª¥í¥®¡×¡Ö¥¤¥Ê¥´¡×¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÃî¤¬À¤³¦¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥»¥ß¡×¤À¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡Û¥»¥ß¤òÅ·Ð§¡¢¼÷»Ê¤Ë¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¡¡¥»¥ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¼þ´ü¥¼¥ß¡×¡ÖÁÇ¿ô¥¼¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÍÄÃî´ü¤ò13Ç¯¤â¤·¤¯¤Ï17Ç¯¤«¤±¤Æ²á¤´¤¹¼ï¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÌÊÆÂçÎ¦¤ÇÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤µ¤ì¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥»¥ß¤Ï¿©¤Ù¤ë¤È¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡À¤³¦¤ÎÃî¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¿µÈÅÄÀ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·Ãø¡ØÀ¤³¦¤ÎÃî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤ ¸¸¤Î¡Ö¥ß¥Ä¥Ä¥Ü¥¢¥ê¡×¤È¡ÖÁÇ¿ô¥¼¥ß¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡Ù¡ÊÎÐ½ñË¼¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÁÇ¿ô¥¼¥ß¤ò¿©¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¥»¥ß¤òÅ·Ð§¤ä¼÷»Ê¤Ë¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡©¡¡©akiyoko74/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¤¤¤í¤¤¤í¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡ÖÅ·Ð§¡×¤È¡Ö¼÷»Ê¡×¤È¤·¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡º«Ãî¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤Ï¸«¤ë¡¦Ä°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»öÁ°¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ÏÁÇ¿ô¥¼¥ß¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤¡×¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ë¥¤¥Ë¥¤¥¼¥ß¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢º«Ãî¿©³¦·¨¤Ç¤Ï³°Íè¼ï¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ËµïÃå¤¤¤¿¥¿¥±¥ª¥ª¥Ä¥¯¥Ä¥¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥»¥ß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾¯¤·¿©¤Ù¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤Î¿È¤¬¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¤ÊÅÀ¤â¼ã´³¿´ÇÛÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ö¥é¥¼¥ß¤Ï±©¤âÆ¹ÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÍÈ¤²¤Ê¤É¤Ç¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¥Ñ¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤ÏÄ´ÍýÊýË¡¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¥Ú¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔ´¶Éº¤¦ÁÇÍÈ¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾¯¤·¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢Å·¤×¤é¤È¤·¤ÆÍÈ¤²¤Æ¡¢Å·Ð§µÚ¤Ó¼÷»Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Õ¤°Ä´Íý»Õ¤ÎÌÈµö¤Ï¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼÷»Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê°®¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡Ä¡£°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼÷»Ê¤ÈÅ·Ð§¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ºî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥ßÅ·Ð§¡×¡Ö¥»¥ß¼÷»Ê¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡¼þ´ü¥¼¥ß¤Ï³ä¤ÈÁ¡°Ý¼Á¤¬¶¯¤á¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¿©ºà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·¤×¤é¤Ç°á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Î»õ¤¶¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤è¤·¡¢¥¤¥±¤ë¡ª¡×¡¡
¡¡ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤ÎÉ÷Ì£¤ÏÆüËÜ¤Î¥»¥ßÎÁÍý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ù±Õ½¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ÆÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤¿¤À¡¢1É¤¤¢¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¬¤¤¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤¬ÆñÅÀ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤â¥»¥ß¤ÎÈ¯À¸¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤»ý¤Á¤Î°¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆUber¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¼£°Â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼Ö¤ÎÁ°Êý¾åÉô¤Ë³«¤¤¤¿·ê¤ò»Øº¹¤·¡¢¡Ö¥³¥ìÃÆº¯¡×¤È¼«Ëý¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¡©
¡¡ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤ò¾ÞÌ£¤·¡¢´®Ç½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¤¬¾º¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥·¥«¥´¤Î³¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Î¼«Á³´Ñ»¡¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿¢Êª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¤â¥»¥ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇêÁ¤¯¥»¥ß¤ËË°¤Ë°¤¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÃë´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±©²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ß¤â¤¤¤¿¡£Ìë¤ËÃµ¤·²ó¤Ã¤¿Ï«ÎÏ¤ò¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÂçÎÌÈ¯À¸¤Î¥»¥ß¤Ë¡¢Ãë¤è¤êÌë¤Ë±©²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸Â¸ÀïÎ¬¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤³¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥ß¥·¥¬¥ó¸Ð±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡¢µðÂç¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÇîÊª´Û¤Î¥»¥ßÅ¸¼¨¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥·¥§¥Ã¥É¿åÂ²´Û¤òÎ®¤·¸«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥·¥«¥´¤Ç¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¿©¤ÙË°¤¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¿²¤è¤¦¡£
¡¡¥·¥«¥´¤Ø¤ÎÁÇ¿ô¥¼¥ßÅÏ¹Ò¤Ï¡¢·×²è¤É¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃÏÌÌ¤«¤éÂçÎÌ¤ËÍ¯¤½Ð¤·»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤Î±ÇÁü¤ä²èÁü¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð²ó¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤Û¤Ü°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÁÇ¿ô¥¼¥ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë²æ¡¹¤Î¸å¤ËÅÏ¹Ò¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Îº£Âô¥«¥²¥í¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢Æþ¼ê¤·¤¿ÁÇ¿ô¥¼¥ß¤ÎÁ´¼ï¡Ê¡Ö13Ç¯¥¼¥ß¡×¡Ö17Ç¯¥¼¥ß¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¿ô¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÌÄ¤À¼¤òÏ¿²»¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢À¨¤¹¤®¤ë¡£¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇYouTuber¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NHK¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÁÇ¿ô¥¼¥ß¤Î±ÇÁü¤ò»£¤ê¤ËÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£221Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î½¸µÒÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊµÈÅÄ À¿¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë