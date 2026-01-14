¡ÖËå¤òº¹¤·½Ð¤»¡×°¦¤·¤¿ÃË¤Ï¡È»¥ÉÕ¤¤Î¥ì¥¤¥×Ëâ¡É¤À¤Ã¤¿¡ÄµÁËå¤Þ¤ÇÁÀ¤¦¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤È·ëº§¤·¤¿¡Ø21ºÐ½÷À¤Î¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê³¤³°¤Î¶§°»ö·ï¡¦Ê¿À®4Ç¯¡Ë
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê·ëº§¼°¤ÎÎ¢¤Ç¡¢21ºÐ¤Î²Ö²Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤ÏÏ¢Â³¥ì¥¤¥×»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¼«¿È¤âË½ÎÏ¤È»ÙÇÛ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤ä¤¬¤ÆÃË¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ÎËå¤òº¹¤·½Ð¤»¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµÁËå¤Þ¤ÇÁÀ¤¦¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤È·ëº§¤·¤¿¡Ø21ºÐ½÷À¡Ù¡¢À¤Î±Â¿©¤Ë¤µ¤ì¤¿¡ÖËå¤Î»Ñ¡×¤â¡Ä
¡¡ºÇ°¤ÎÌ¿Îá¤Ë¡¢½÷À¤¬Áª¤ó¤À¡È¾×·â¤ÎÁªÂò¡É¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£³¤³°¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡È»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡ÉÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢Ê¸¸Ë¡ØÀ¤³¦¤Î»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ºÊ¤È¶¦¤Ë3¿Í¤Î¾¯½÷¤ò»¦³²¤·¤¿ÃË¡¡©getty
¡Ö¤³¤Îº¨¤ß¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×
¡¡1991Ç¯6·î29Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£ÆîÀ¾Éô¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥ì¥¤¥¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¶µ²ñ¤Ç°ìÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Ïº¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡ÊÅö»þ26ºÐ¡Ë¤È¿·ÉØ¥«¡¼¥é¡¦¥Û¥â¥ë¥«¡ÊÆ±21ºÐ¡Ë¡£Ìó150¿Í¤Î»²Îó¼Ô¤Ï¥«¡¼¥é¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤ËÂ©¤ò°û¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬2¿Í¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÏ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ë¥«¡¼¥é¤Î±¦ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¡¼¥ë¡£¤½¤ÎÑëÆá¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¥«¡¼¥é¤ÎÈý´Ö¤Ëâ²¤¬¤è¤ë¡£ºòÆü¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ë²¥¤é¤ì¤¿±¦ÏÓ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¼ª¸µ¤Ç¥Ý¡¼¥ë¤¬Ã¯¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡Ö¤³¤Îº¨¤ß¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÓñ¤¯¡£¥«¡¼¥é¤ÎÎ¾¿Æ¤¬µó¼°¤ÎÈñÍÑ¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ó¤À¤³¤È¤Ø¤Î·ùÌ£¤À¤Ã¤¿¡£Ëµ¤«¤é¤Ï¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢¼Â¤ÏÃÏ¹ö¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£È¾Ç¯Á°¤Ë¥«¡¼¥é¤Î¼ÂËå¤ò¶¯´¯¡¦»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Û¤ó¤Î2½µ´ÖÁ°¤Ë¤â14ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò¥ì¥¤¥×¡¢»¦³²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÈÈ¹Ô¤Ï¥Ý¡¼¥ë¤¬¼çÆ³¤·¡¢Èà¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥é¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
DV¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿ÃË
¡¡¥Ý¡¼¥ë¤Ï1964Ç¯¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥È¥í¥ó¥È¤Î¥¹¥«¡¼¥Ð¥í¡¼¤Ç3¿Í·»»Ð¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¥²¥Í¥¹¤Ï¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ç¡¢Êì¥Þ¥ê¥ê¥ó¤Ï¼çÉØ¶È¤ÎËµ¤é¥¬¡¼¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î»ØÆ³°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢²ÈÄí¤ÏÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢Éã¥²¥Í¥¹¤ÏÃËÂº½÷ÈÜ¤ÎÅµ·¿¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËºÊ¤ò²¥¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¡Ê¥Ý¡¼¥ë¤Î»Ð¡Ë¤Ë¤âÀÅªµÔÂÔ¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¼«¿È¤¬µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ï¥²¥Í¥¹¤Î¼Â»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²¥Í¥¹¤ÎDV¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤ËÇº¤ó¤À¥Þ¥ê¥ê¥ó¤¬ÀÎ¤ÎÃËÍ§¤À¤Á¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤¿¤¦¤¨¤ËÆùÂÎ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢·ë²Ì¤Ç¤¤¿»Ò¶¡¤¬¥Ý¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤òÊì¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¥Ý¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Êì¤Ë¡Ö¤³¤Î°üÇä½÷¡ª¡×¤ÈÅö¤¿¤ê»¶¤é¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½÷À¤òÊÎ»ë¤¹¤ë¡¢ÐþËý¤Ç¹â°µÅª¤Ê¿Í´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÇËÌÇ¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿1982Ç¯¤Ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥¹¥«¡¼¥Ð¥í¡¼Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤È¥Ê¥ó¥Ñ¤Ë¶½¤¸¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥ë¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï¹â¤¯¼¡¡¹¤Ë½÷À¤¬Íî¤Á¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤é¤ËÀÜ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎºÇÃæ¤Ë¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤ÇÁê¼ê¤òÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥Ê¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤òË¾¤ó¤À¤ê¡¢1986Ç¯¤Ë¤Ï¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤ê2¿Í¤Î½÷À¤«¤éÀÜ¶á¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1987Ç¯¡¢Èà¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¡£Åö»þ¥Ý¡¼¥ë¤Ï¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î»öÌ³½ê¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Ë½ÎÏÅª¤ÊÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯5·î¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë21ºÐ¤Î½÷À¤òÈø¹Ô¤·Èà½÷¤Î¼«ÂðÁ°¤Ç¶¯´¯¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1989Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯7¥ö·î¤Î´Ö¤Ë¥¹¥«¡¼¥Ð¥í¡¼¼þÊÕ¤Ç15ºÐ¤«¤é22ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¤¿ë¤â´Þ¤á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10·ï¤Î¶¯´¯¤òÆ¯¤¤¤¿¡£¼þÊÕ°ìÂÓ¤Ï¡Ö¥¹¥«¡¼¥Ð¥í¡¼¤Î¥ì¥¤¥Ô¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤ò¶²¤ì¡¢¥È¥í¥ó¥È·Ù»¡¤âÂáÊá¤Ë¤ä¤Ã¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¼Ì¿¿¤òºîÀ®¤·¤¿Â¾¡¢1990Ç¯5·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ130¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤«¤éDNA¤òºÎ¼è¡£
¡¡Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¤â»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ò¿¿ÈÈ¿Í¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¡¼¥é¤Ï1970Ç¯¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¹Ù³°¤Î¹©¶ÈÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥È¡¦¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤«¤é¤ÎË´Ì¿¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¼ýÆþ¤ÏÄã¤¯¡¢°ì²È¤Ï¼¡½÷¥í¡¼¥¬¥ó¡Ê1971Ç¯À¸¡Ë¡¢»°½÷¥¿¥ß¡¼¡Ê1975Ç¯À¸¡Ë¤È¤È¤â¤Ë³¹¤Î³°¤ì¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Éã¿Æ¤¬³¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç³¨²è¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈéÆù¤Ë¤â°ì²È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï°ÂÄê¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ°ì¸Í·ú¤Æ¤Î²È¤ËÅ¾µï¤¹¤ë¡£
¡¡1986Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥é¤ÏÈþ¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢µ¤Î©¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢³Ø¹»°ì¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Í§¤À¤Á¤¬ÃØéá¤äÇè¤òÃ¡¤ÄÙ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤ÇÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿¿·õ¤ËÀâ¤¡¢¿´¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¶µ»Õ¤â¾Î»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Èà½÷¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤Î±Æ¶Á¤«¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÏÍµÊ¡¤ÊÃËÀ¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿Í§¿Í¤é¤È1987Ç¯¤Ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¡£¤½¤³¤ËÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ý¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¥Ý¡¼¥ë¤ÏÏ¢Â³¶¯´¯»ö·ï¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¢¤Î´é¤Ï¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤º¡¢Ã±¤Ê¤ë»öÌ³°÷¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¸øÇ§²ñ·×»Î¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¿Â»ÎÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¥«¡¼¥é¤Ï°ì½Ö¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¡£¼«Ê¬¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥«¡¼¥é¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¤â¹¥°Õ¤òÊú¤¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯2¿Í¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÇËÌÇ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËå¤ò²¶¤Ëº¹¤·½Ð¤»¡×
¡¡¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥«¡¼¥é¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏ®¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÈà½÷¤Î¿´¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Æ°Êª¹¥¤¤Ê¥«¡¼¥é¤¬½Ã°å¤òÌÜ»Ø¤·Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂå¤ÏÁ´¤Æ¥Ý¡¼¥ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÂå¤Ë¾Ã¤¨¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Îµ¤Ê¬¤·¤À¤¤¤Ç½ê¹½¤ï¤º¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆË½ÎÏ¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ3Ç¯¤â·Ð¤Ä¤È¥Ý¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥«¡¼¥é¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢1990Ç¯12·î½é½Ü¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥«¡¼¥é¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï²¶¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤À±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤Þ¤¨¤ÎËå¥¿¥ß¡¼¤ò²¶¤Ëº¹¤·½Ð¤»¡×
