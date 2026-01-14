¡ÖËå¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡×¥ì¥¤¥×ÈÈ¤ÎÉ×¤Ë¡ÈËå¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡É»Ð¤¬¤È¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ»üÈá¤ÊÁªÂò¡Ù¡ÚÌô¤òÀ¹¤é¤ì¤¿Ëå¤Ï¤½¤Î¸å¡Ä¡Û¡Ê³¤³°¤Î¶§°»ö·ï¡¦Ê¿À®4Ç¯¡Ë
¡¡ºÇ°¦¤ÎËå¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ð¤Ï¥ì¥¤¥×ÈÈ¤ÎÉ×¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÙÇÛ¤È¶²ÉÝ¤Î¤Ê¤«¤Ç²¼¤·¤¿¡ÖºÇ°¤ÎÁªÂò¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£Ê¸¸Ë¡ØÀ¤³¦¤Î»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Ëå¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä
¡¡¥«¡¼¥é¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥ß¡¼¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊËå¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¥Ý¡¼¥ë¤ËÊú¤«¤»¤ë¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¥«¡¼¥é¤Ï´°Á´¤Ë¥Ý¡¼¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤ÎÂçÈ¾¤òÈà¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤¹¡¢¸À¤ï¤ÐÅÛÎì¤È¼ç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿ô¥ö·îÁ°¤«¤é¥Ý¡¼¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¶½Ì£¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ý¡¼¥ë¤Î¿´¤ò·Ò¤®»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¤è¤ê¤Ê¤¤¡£Àµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¤³¤í¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ·×»öÌ³½ê¤ò¼¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¼ò¤ä±ìÁð¤ÎÌ©Í¢¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯12·î24Æü¡¢Åö»þ15ºÐ¤Î¥¿¥ß¡¼¤Ïº£ÈÕ¼«Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ò¸òÅª¤ÇÈþËÆ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÊì¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¤µ¢Âð¤¹¤ë¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¥Ý¡¼¥ë¤¬Ë¬Ìä¤·¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢°ìÃÊÍî¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥«¡¼¥é¤¬¥Ý¡¼¥ë¤È¥¿¥ß¡¼¤òÍ¶¤¤¡¢3¿Í¤ÇÃÏ²¼¼¼¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥«¡¼¥é¤Ï¥¿¥ß¡¼¤Î°û¤ßÊª¤ËÌôÊª¤òº®Æþ¤¹¤ë¡£¤»¤á¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ý¡¼¥ë¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢»öÁ°¤Ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤«¤éÄÃÀÅºÞ¤ÈËã¿ìÌô¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥é¤ÎÈ¯°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
Ìô¤òÀ¹¤é¤ì¤¿Ëå¤Ëµ¯¤¤¿°ÛÊÑ
¡¡¤¹¤°¤Ë¥¿¥ß¡¼¤Ï°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥ë¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ë»°µÓ¤ò¥»¥Ã¥È¤·»Ï¤á¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¥«¡¼¥é¤Ë¥¿¥ß¡¼¤È¸ò¤ï¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢¹Ô°Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥Ý¡¼¥ë¼«¤é¤â¥×¥ì¥¤¤Ë»²²Ã¡£¤³¤Î¤È¤1³¬¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤È¡¢¿¿¤óÃæ¤ÎËå¥í¡¼¥¬¥ó¤¬²¿¤âÃÎ¤é¤º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¡¢ÆÍÁ³¥¿¥ß¡¼¤¬³ÐÀÃ¤·¡¢ÓÒÅÇ¤·»Ï¤á¤¿¡£É¬»à¤ËËå¤ÎÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ê²ðÊú¤¹¤ë¥«¡¼¥é¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¼ÙËâ¤µ¤ìØãÁ³¤È¤¹¤ë¥Ý¡¼¥ë¡£
¡¡»öÂÖ¤Ï¤¹¤°¤ËÎ¾¿Æ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢¥¿¥ß¡¼¤ÏÉÂ±¡¤Ø¤ÈµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÍâÆü¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ë¡£»à°ø¤ÏÓÒÅÇÊª¤ò¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤¿ÃâÂ©»à¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¡¢°äÂÎ¤Î²òË¶¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÈÈºá¤ÎÈ¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥é¤Ï¡¢¥¿¥ß¡¼¤Î»à¤Ë¤è¤ê¤½¤Îå«¤ò¤è¤ê¸Ç¤¯¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¤â¤Ï¤ä¸åÌá¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ç¤ë¡£
¡¡È¾Ç¯¸å¤Î1991Ç¯6·î7Æü¡¢¼¡¤Î³ÍÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥é¤Ï°ÊÁ°¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥É¥¥¡ÊÆ±15ºÐ¡Ë¤ò¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢¥¿¥ß¡¼¤Î¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ìô¤ÇÌ²¤é¤»¡¢¥Ý¡¼¥ë¤È2¿Í¤ÇÈà½÷¤ò¥ì¥¤¥×¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¡£
2¿ÍÌÜ¤Îµ¾À·¼Ô
¡¡1½µ´Ö¸å¤ÎÆ±·î15ÆüÍ¼Êý¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¤¬¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤Î¾¯½÷¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ï¥Õ¥£¡¼¡¢Åö»þ14ºÐ¡£¤³¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÁòµ·¤Ë»²Îó¤·¼«Âð¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ò½ª¤¨¡¢¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥ì¥¹¥ê¡¼¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤ËÙÇÃ×¡¢ÌÜ±£¤·¤ò»Ü¤·¥«¡¼¥é¤ÈÊë¤é¤¹²È¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿¡£1»þ´Ö¸å¡¢ÌÜ±£¤·¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤ÏËÉ²»½èÍý¤Î»Ü¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¸å¡¢Èà½÷¤ËÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¹éÌä¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥ì¥¹¥ê¡¼¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢À¼¤Ï³°¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¸å¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤È¤Éô²°¤Ë¤Ï¥Ü¥Ö¡¦¥Þ¥ì¡¼¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¡¼¤Ï24»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ¿¿«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¹Ê»¦¡¢ÂÎ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¹ï¤Þ¤ì°ä´þ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥é¤¬·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿Æ±Ç¯6·î29Æü¡£Èà¤é¤¬¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ø¤È¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¸þ¤«¤¦µ¡Ãæ¤Ë¤¤¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤¡¢¼°¾ì¤«¤é20¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥®¥Ö¥½¥ó¸Ð¤ÎÀõÀ¥¤ËÉÔ¿³¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È5¸Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ãæ¤«¤é²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÉô°Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
