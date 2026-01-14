¡Ø¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù´ÆÆÄ¡¢Âà±¡Êó¹ð¡¡Ê¡ÅÄ¸ÊÄÅ±û¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°¤Î¶õµ¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×
¡¡1·î9Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ÇÆþ±¡¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Ê¡ÅÄ¸ÊÄÅ±û´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µµ¤¤½¤¦¡ÄÂà±¡¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¡Ø¥¬¥ó¥À¥àSEED¡ÙÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»Ñ
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»öÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°¤Î¶õµ¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æþ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï9Æü¡¢X¤Ç¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¼ê½Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¿¥Ð¥³¤Ï¤ä¤á¤¿¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ëÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µªGPX¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ù¡ØGEARÀï»ÎÅÅÆ¸¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µµ¤¤½¤¦¡ÄÂà±¡¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¡Ø¥¬¥ó¥À¥àSEED¡ÙÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»Ñ
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»öÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°¤Î¶õµ¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æþ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï9Æü¡¢X¤Ç¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¼ê½Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¿¥Ð¥³¤Ï¤ä¤á¤¿¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ëÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µªGPX¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ù¡ØGEARÀï»ÎÅÅÆ¸¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£