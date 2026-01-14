¡ÔºÊ¤Ï¼áÊü¸å¤ËºÆº§¡¢¥ì¥¤¥×ÈÈ¤ÎÉ×¤Ï¤½¤Î¸å¡Ä¡ÕÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë3¿Í¤Î¾¯½÷¤ò»¦³²¡Ø¼Â¤ÎËå¤Þ¤Ç½±¤Ã¤¿»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¤Î¤½¤Î¸å¡Ê³¤³°¤Î¶§°»ö·ï¡¦Ê¿À®4Ç¯¡Ë
¡Ò¡ÖËå¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡×¥ì¥¤¥×ÈÈ¤ÎÉ×¤Ë¡ÈËå¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡É»Ð¤¬¤È¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ»üÈá¤ÊÁªÂò¡Ù¡ÚÌô¤òÀ¹¤é¤ì¤¿Ëå¤Ï¤½¤Î¸å¡Ä¡Û¡Ê³¤³°¤Î¶§°»ö·ï¡¦Ê¿À®4Ç¯¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡3¿Í¤Î¾¯½÷¤ò»¦³²¤·¤¿¡È»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÇËÃ¾¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºÊ¤Ï»ÊË¡¼è°ú¤Ç·º¤òÌÈ¤ì¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ¼Ò²ñ¤ØÌá¤Ã¤¿°ìÊý¡¢É×¤Ï½ª¿È·º¤Ë¡½¡½¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÏÄ¤ó¤À¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Î¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Àè¤È¡¢»ö·ï¸å¤Î2¿Í¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤È¤Ï¡©¡¡Ê¸¸Ë¡ØÀ¤³¦¤Î»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¿Ëö¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛµÁËå¤Þ¤ÇÁÀ¤¦¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤È·ëº§¤·¤¿¡Ø21ºÐ½÷À¡Ù¡¢À¤Î±Â¿©¤Ë¤µ¤ì¤¿¡ÖËå¤Î»Ñ¡×¤â¡Ä
3¿Í¤Î¾¯½÷¤ò»¦³²¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
3¿ÍÌÜ¤Îµ¾À·¼Ô
¡¡1992Ç¯4·î16Æü¡¢É×ÉØ¤Ï¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥»¥ó¥È¥¥ã¥µ¥ê¥ó¥º¤ÎÆ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤é³ÍÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÃæ³Ø¹»¤«¤éµ¢ÂðÅÓÃæ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¡ÊÆ±15ºÐ¡Ë¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¡£¥Ý¡¼¥ë¹¥¤ß¤ÎÈþ¾¯½÷¤À¡£
¡¡Èà¤é¤Î¼Ö¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤Î¿Ê¤àÀè¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ë¥«¡¼¥é¤¬Ï©¾å¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±Æ»°ÆÆâ¤òÍê¤à¡£¼þÅþ¤ÊºÊ¤Î»Å»ö¤ËËþÂ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¤¬¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤ò¼Ö¤ËÙÇÃ×¤·¼«Âð¤Ø¡£¤³¤³¤«¤éÈà½÷¤Ï13Æü´Ö¤ËµÚ¤ÖÃÏ¹ö¤Î¹éÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥é¤Ï¤Þ¤º¡¢°ÊÁ°»£±Æ¤·¤¿¥ì¥¹¥ê¡¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤òÈà½÷¤Ë¸«¤»¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤òÇ§¼±¤µ¤»¤¿¡£¶²ÉÝ¤Ç¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤È¤«Ì¿¤À¤±¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¤¤È·üÌ¿¤ËÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤âµõ¤·¤¯¡¢Æ±·î30Æü¤ËÈà½÷¤Ï¸½¾ì¤«¤é20¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÇÓ¿åÏ©¤ÇÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£°äÂÎ¤ÏÁ´Íç¾õÂÖ¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ï¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬»ö·ï¤ò¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Ê¤«¡¢¥Ý¡¼¥ë¤ÏÊ¢Î©¤ÁÊ¶¤ì¤Ë¥«¡¼¥é¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£1993Ç¯1·î5Æü¡¢²ûÃæÅÅÅô¤ÇÌÜ¶Ì¤¬Íî¤Á¤ë¤Û¤É´éÌÌ¤ò²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥é¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢²È¤ò½Ð¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÌÀ¤é¤«¡£Èà½÷¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á»ö¤ÎÅ¿Ëö¤ò¼Â²È¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ã¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Ï¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£ÍâÆü¡¢¥È¥í¥ó¥È·Ù»¡¤Ï¥«¡¼¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¥Ý¡¼¥ë¤òÂáÊá¤¹¤ë¤¬¡¢Á°²Ê¤Î¤Ê¤¤Èà¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÊÝ¼á¶â¤òÀÑ¤ß¼«Í³¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢É×ÉØ¤Ï¡Ä
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯2Ç¯Á°¤ËÊÌ·ï¤ÎàÐêøÍÆµ¿¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ËºÎ¼è¤·¤¿Èà¤ÎDNA¤È¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥Ð¥í¡¼¤Î¥ì¥¤¥Ô¥¹¥È¡×¤ÎDNA¤Î·¿¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡·Ù»¡¤¬¥«¡¼¥é¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤ÏÁ´¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥«¡¼¥é¤Ëµ¾À·¼Ô¤ÎÉþ¤òÃå¤»¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±Ç¯2·î17Æü¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤ËÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ï10½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î½»¤Þ¤¤¤òÅ°ÄìÅª¤ËÁÜº÷¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤ëÈÈ¹Ô¥Ó¥Ç¥ª¤äµ¾À·¼Ô¤Î½ê»ýÉÊ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤¹¤ë¡£Æ±Ç¯5·î¡¢¥Ý¡¼¥ë¤ÏÂè°ìµé»¦¿Í¡¢Í¶²ý¡¢´Æ¶Ø¡¢²Ã½ÅË½¹Ô¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢2Ç¯¸å¤Î1995Ç¯9·î1Æü¤ËÍºá¡¢½ª¿È·º¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¡¼¥é¤ÏºÛÈ½¤Ç¥Ý¡¼¥ë¤ËÉÔÍø¤Ê¾Ú¸À¤ò¹Ô¤¦¸¡»¡¤È¤Î»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ¨Ìò12Ç¯¤Î·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È½·è¸å¡¢¥«¡¼¥é¤Ï¥±¥Ù¥Ã¥¯½£¤Î¥¸¥ç¥ê¥¨¥Ã¥È·ºÌ³½ê¤ËÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëºÛÈ½¤Ç¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤Î¾Ú¸À¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÆÈË¼¤ÇÆÃÊÌÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡¢²½¾Ñ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤âµö²Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡Ä
¡¡¼áÊü¤Ï2005Ç¯7·î¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÅç¤Ë°Ü½»¡¢Ì¾Á°¤ò¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥¥¢¥é¡¦¥È¥ì¥ó¥Ö¥ì¥¤¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¤ÏÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥«¡¼¥é¤¬É×¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊóÆ»¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¿·¤Î2020Ç¯1·î¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×¤ä»Ò¶¡¤ÈÊÌ¤ì¥±¥Ù¥Ã¥¯½£¤Î¥µ¥é¥Ù¥ê¡¼¡¦¥É¡¦¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Æ1¿Í¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤Î¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó·ºÌ³½ê¤ËÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤«¤éÂ¾¤Î¼õ·º¼Ô¤è¤êË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ÙÈ÷¤¬¸·½Å¤ÊÆ±½£¤Î¥ß¥ë¥Ø¥Ö¥ó·ºÌ³½ê¤Ë°ÜÁ÷¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë²¾¼áÊü¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¿½ÀÁ¤¹¤ë¤âµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢Æ±½£¤Î¥é¡¦¥Þ¥«¥¶·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë