¡ØÁ¡ºÙ¤ÊÀ³Ê¤Î¸¤¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù3¤Ä¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¥ï¥ó¥³¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
Á¡ºÙ¤ÊÀ³Ê¤Î¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù3¤Ä
1.¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°Õ»×¤òÌµ»ë¤¹¤ë
Á¡ºÙ¤Ê¸¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤äÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤«¿®Íê¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á¡ºÙ¤Ê¸¤¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤äÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤«¤é¸«¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤ä°Õ»×¤òÌµ»ë¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÅÔ¹ç¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¶¯°ú¤Ë¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê¸¤¤Ï¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍÛµ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸¤¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿¾¯¶¯°ú¤ËÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë³Ú¤·¤±¤ì¤ÐOK¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ç¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·ù¤¬¤ë¤³¤È¤òÌµÍý¤ä¤ê¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤È·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤äÉÝ¤¤»×¤¤¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.¤ï¤¶¤È¶Ã¤«¤»¤ë¡¢¤«¤é¤«¤¦
²Ä°¦¤¤°¦¸¤¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ä¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤ä´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤ò¤ï¤¶¤È¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¸¤¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á¡ºÙ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È²¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¸¤¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë
Á¡ºÙ¤Ê¸¤¤Ï¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤¬¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹²¤Æ¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê°¦¸¤¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡×¤ÈÊú¤¾å¤²¤Æ¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¤ê¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¤Ê¤À¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤ÂÐ±þ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤ÏÍ¾·×¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¤¤¬ÉÔ°Â¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤³¤½»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ã¤·¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¡¢°¦¸¤¤¬ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¥ï¥ó¥³¤Î¶¦ÄÌÅÀ
Êª²»¤ËÉÒ´¶
Á¡ºÙ¤Ê¸¤¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸¤¤Ï¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ê¤¿¤á¡¢Êª²»¤Ë²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ÏÄ°³Ð¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»¤«¤é¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë³²¤¬µÚ¤Ö¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¾ï¤ËÊª²»¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Áë¤Î³°¤«¤éÊ¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤²»¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÈô¤Óµ¯¤¤ÆÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¤â¤Î¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¶ì¼ê
¸¤¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¸¤¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤«¤é¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±¤Ê»Ø¼¨¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¸¤¤âÂ¿¤¯¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤¿¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¾Ã²½´ï·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê²¼Î¡¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ä·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤
Á¡ºÙ¤Ê¸¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÒ´¶¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÇÓÝõ»þ¤Ç¡¢»¶ÊâÃæ¤âËèÆüÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÇÓÝõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Á¡ºÙ¤Ê¸¤¤Ï¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¼å¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¡ºÙ¤À¤«¤é¤³¤½¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤êÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤ÎÀ³Ê¤äÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£