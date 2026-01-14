¡ÈºÇ¶¯·³ÃÄ¡É¤Ë¤Þ¤¿1¥Ô¡¼¥¹¤«¡Ä¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»22È¯¡¢26ºÐÆâÌî¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»±²¼¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤ò¡×ÊÆÊóÆ»
¥«¥¹¥È¥í¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»22È¯¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»±²¼3A¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÌî¼ê¤Î¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥í¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î·ÀÌó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î13Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àº£Àî¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂçÊª³°Ìî¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ø7NEWS BOSTON WHDH¡Ù¤Î¥¢¥ê¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥«¥¹¥È¥í¤òÊü½Ð¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¡¢26ºÐ¤Î¥«¥¹¥È¥í¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¤ò¼é¤ë±¦ÂÇ¤Á¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿23Ç¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î92»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»194»î¹ç¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.219¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼¤Î3A¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢134»î¹ç¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢82ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.235¡¢18ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºÇÂ¿¾¡ÃË¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤ò³ÍÆÀ¡£ÆâÌîÉÛ¿Ø¤Ç¤Ï¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢À¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç·¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁØ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤·¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]