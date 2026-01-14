¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö4Ç¯·ÀÌó¡×¤Ç¡ÈÂÐ¹³¡É¤«¡¡¥á¥Ã¥Ä¤¬¡ÖÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¡×ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò
¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê·ÀÌó¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬1Ç¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£3Ç¯¤Ç1²¯2000Ëü¡Á1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó190²¯¡Á222²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î¾ò·ï¤ËÊÂ¤Ö¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÐ°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤í¡Ù¤ÈÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥®¤È¤·¤Æ·ÀÌóÇ¯¿ô¤òµó¤²¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢Ç¯Êð¤³¤½»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿4100Ëü¡Á4200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó65²¯¡Á66²¯±ß¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢´ü´Ö¤ò4Ç¯¤Ë±ä¤Ð¤»¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã»´ü·ÀÌó¤òË¾¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î3µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Îµð³Û¤Î¾®ÀÚ¼ê¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÃ¯¤âÀÕ¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÅö¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Æ±¤¸Ã»´ü·ÀÌó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÍÍø¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]