¥×¥é¥¹¡¢¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó ÉÙ»Î»³¾Ã¤·¥´¥à¡×¤«¤é¤ª»¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó ÉÙ»Î»³¾Ã¤·¥´¥à¡ã¸ÂÄê¡ä¤ª»¥ÉÙ»Î»³¡×¤òÈ¯Çä
¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¡È¾Ã¤¹¡É¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉÙ»Î»³¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó ÉÙ»Î»³¾Ã¤·¥´¥à¡×¤«¤é¡¢¤ª»¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾®È¢Æþ¤ê¥»¥Ã¥È¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó ÉÙ»Î»³¾Ã¤·¥´¥à¡ã¸ÂÄê¡ä¤ª»¥ÉÙ»Î»³¡×¤ò¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡Ê2·î23Æü¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬2009Ç¯¡¢»³Íü¸©¤¬2011Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó ÉÙ»Î»³¾Ã¤·¥´¥à¡×¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¥«¥É¤Ç¾Ã¤¹´¶¿¨¡É¤¬¹¥É¾¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾Ã¤·¥´¥à¡Ö¥¨¥¢¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·È¯ÁÛ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡£¡Ö¡È¾Ã¤¹¡É¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥ÈÀìÌç³Ø¹»¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¡£¡ÈµìÀé±ß»¥¡É¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÉÙ»Î»³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾Ã¤·¥´¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉÙ»Î»³¤¬½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤ª»¥¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
µìÀé±ß»¥¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¾®È¢¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î¥±¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾Ã¤·¥´¥à2¸ÄÆþ¤ê¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥ÈÀìÌç³Ø¹»¤È¥×¥é¥¹¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£50·ï°Ê¾å¤Î¡ÖÉÙ»Î»³¾Ã¤·¥´¥à¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¡£ÆüËÜ¤Î¤ª»¥¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«»ö±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢À½ÉÊ²½¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï638±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î23Æü¡Ê·î¡Ë
¥×¥é¥¹¡áhttps://www.plus.co.jp