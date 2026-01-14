È¿À¯ÉÜ¥Ç¥âÂ³¤¯Ãæ¡Ä¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤òÌµÎÁ²½¡ÁÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬Â³¤¯¥¤¥é¥ó¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤òÌµÎÁ²½¤·¤¿¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬Â³¤¯¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åö¶É¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¼×ÃÇ¤·¾ðÊóÅýÀ©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤Ï13Æü¡¢¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤òÌµÎÁ²½¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¿®µ¡¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¼õ¿®µ¡¤ÎÁÜº÷¤ä²¡¼ý¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢ÊÝ·òÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç¤ª¤è¤½3000¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£