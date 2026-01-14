¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¸¡»¡¤Ë°µÎÏ¡¢ICE¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ËºáÃå¤»¤ëÍ×µá¡¡¸¡»ö¤¬Áê¼¡¤®¼Ç¤
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÇÊÆ°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤ÎÁÜºº´±¤¬½»Ì±¤Î½÷À¤ò¼Í»¦¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤³¤ÎÁÜºº´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Í»¦¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î½÷ÀÂ¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Ë¾È½à¤ò¹Ê¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥ß¥Í¥½¥¿½£Ï¢Ë®¸¡»¡¤Î¸¡»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½Æ·â»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½£¤ÈÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£Ï¢Ë®¸¡»¡¤Ç¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸¡»ö6¿Í¤¬¼Ç¤¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¤«¤é¡¢È¯Ë¤¤·¤¿ICE¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥¹ÁÜºº´±¤Î¹ÔÆ°¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀë¸À¡£Èï³²¼Ô¤Î¥ì¥Í¡¦¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤ÏËÜ¿Í¤ä¼þÊÕ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥í¥¹ÁÜºº´±¤ÎÈ¯Ë¤¤ò¤á¤°¤ëÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¸¡»¡¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢ICE¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ±¿Æ°¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¾È½à¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÊË¡¾Ê¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÁÉûÄ¹´±¤Ï13Æü¡¢CNN¤Ë´ó¤»¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¸øÌ±¸¢ÈÈºáÁÜºº¤ò¹Ô¤¦º¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ï¢Ë®ÁÜººÅö¶É¤¬¥í¥¹ÁÜºº´±¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±»þ¤Ë¼«¤é¤Î¸¢¸Â¤Ç½Æ·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃÏ¸µÁÜººÅö¶É¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀÇò¤ËÊª¸ì¤ë¡£
¼Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿½£Ï¢Ë®¸¡»¡¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¸¡»ö¤ä¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¸¡»ö¤È¶¦¤ËÆ±½£¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãº¾µ½»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÎ¨¤¤¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¸¡»ö¤Ê¤É¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÎÏ¢Ë®¸¡»¡¤ÏÅö½é¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿½Æ·â»ö·ïÁÜºº¤Î´·Îã¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¸¡»¡¤ä¥ß¥Í¥½¥¿½£ÈÈºáÁÜºº¶É¡ÊBCA¡Ë¤È¹çÆ±¤ÇÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÆÏ¢Ë®¸¡»¡¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁÜººÅö¶É¤ò´ØÍ¿¤µ¤»¤º¤ËÏ¢Ë®Åö¶É¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÁÜºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤«¤éÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·èÄê¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ÊË¡¾Ê¸øÌ±¸¢¶É¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤Ï¡¢º£²ó¤Î½Æ·â»ö·ïÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇË¡¼¹¹Ô´±¤¬Íí¤à½Æ·â»ö·ï¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¹¹Ô´±¤¬Èï³²¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÊË¡¾Ê¸øÌ±¸¢¶É¤¬ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´·Îã¤òÇË¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¡£
º£²ó¤ÎÁÜºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢FBI¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·Îã¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤µ¤ì¤ëÈ¯Ë¤¤·¤¿ÁÜºº´±¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÎÊÝ¼é·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ÊÄ¹´±¤Ï¡¢ÁÜºº´±¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀµÅö¤À¤Ã¤¿¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤é¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÎÅö¶É¤Ï»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÜºº¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·ÃÏ¸µ¸¡»¡¤ÏÏ¢Ë®Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢FBI¤¬¼ý½¸¤·¤¿¾Úµò¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Í¥Ô¥ó·´¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¸¡»ö¤ÏCNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ä¸½¾ì¤«¤é²ó¼ý¤µ¤ì¤¿Ìôè²¡Ê¤ä¤Ã¤¤ç¤¦¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÀÚ¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£