¥Ü¥¤¥á¥óÄÔËÜÃ£µ¬¡¡¡ÖÁ°Îã¤â¤Ê¤¤¡×²ñ¸«¤Ç¾¾°æ¼îÍýÆà¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥ï¥±¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸°Õ¸«¡×
¡¡ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS AND MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£7Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇSKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤È³«¤¤¤¿·ëº§²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤«¤éµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î·ëº§È¯É½¤Ïºòº£ÄÁ¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÄÔËÜ¡£¡Ö¤½¤ì¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¤¥á¥ó¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÄ®¤ª¤³¤·¤ª·»¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ý¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤Ï½é¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÁ°Îã¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÃ¯¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ý¤«¤é¤¤¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡£ºÇ¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¸þ°æ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¾¾°æ¤µ¤ó¤â¡ÄÄÔËÜ¤¯¤ó1¿Í¤Ç¡Ê²ñ¸«¤Ë¡Ë½Ð¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£2¿Í¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤À¤±½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾1²ó¤â°Æ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£SNS¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤â¡ÖÊ¸»ú¤è¤ê¤â¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢²¹ÅÙ¤È¤«¤âÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¾¾°æ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸°Õ¸«¡£¡È¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È²ñ¸«¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£