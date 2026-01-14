¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤È¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSHIPS¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬1·î14Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSHIPS¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò1·î14Æü10»þ¤è¤êSHIPS ³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï1·î28Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÎ¾¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ¥¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á¥¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤ä²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿G-SHOCK¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥Èー¥È¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¡ß¥·¥Ã¥×¥¹ ¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°ìÉô¡Ë
G-SHOCK
²Á³Ê¡§18,700±ß
¡¡G-SHOCK¡ÖDW-5600¡×¤ò¥Ùー¥¹¤ËSHIPS¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¡ß G-SHOCK¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡SHIPS¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¸ú¤«¤»¡¢Ê¸»úÈ×¤Ë¤Ï¹Ò³¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë³¤¤ÈÁ¥¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ö¥ëー¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤¹¤ÈÃæ±û¤Ë¤Ï°¦¤é¤·¤¤¥¹¥é¥¤¥à¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ë¡£
¡¡»Í¶ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Î¢³¸¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤Î¥í¥´¤È¡ÈDESIGNED by SHIPS¡É¤Î¹ï°õ¤¬Æþ¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î´Ì¥±ー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
T¥·¥ã¥Ä
²Á³Ê¡§³Æ6,600±ß [S～XL]¡¿¡ÊKIDS¡Ë³Æ5,500±ß [100～140cm]
¡¡¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¡ßSHIPS¤Î¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡£SHIPS¥í¥´¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à¡¢¤Ï¤°¤ì¥á¥¿¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
T¥·¥ã¥Ä
²Á³Ê¡§³Æ6,600±ß
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸T¥·¥ã¥Ä¡£
¡¡ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡ÖVII¡×¤Î¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ë¿¨¤ì¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¹¥¤¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¼¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥à¥Ù¥¹¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Á´3¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¥Èー¥È
²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß
¡¡¥¹¥é¥¤¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÂçÃÀ¤ËÇÛ¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¥Èー¥È¡£¥Í¥¤¥Óー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥à¥Ù¥¹¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò´¶¤¸¤ëÀäÌ¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È--¡Ö³¤¤Î¤à¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¡¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¡¡¡Ä¡Ä¥ª¥ì¤¿¤Á¤¬¡¡¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×--¤ò¥ì¥¿ー¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£A4¥µ¥¤¥º¤Î²ÙÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥±ー¥È¥Ç¥Ã¥
²Á³Ê¡§16,500±ß
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥á¥¥·¥³À½¥¹¥±ー¥È¥Ç¥Ã¥¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÀªÂ·¤¤¡£
¡¡¥Îー¥ºÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡ÖDQ7R¡×¡¢¥Æー¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥í¥´¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¤ä¤äÉý¹¤Î8.25¡ß¥ì¥ó¥°¥¹32¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê! ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤òÇÛÉÛ
¡¡ËÜ´ë²è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î28Æü¤«¤éSHIPS ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢SHIPS¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤¬¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥í¥´»ÅÍÍ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤òÇÛÉÛ¡£
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX