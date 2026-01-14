TWICE¡¦¥¸¥Ò¥ç¡¢¡È¥¹¥±¥¹¥±ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¡É¤Ç»ëÀþ½¸Ãæ¡ªÊÆ¼ø¾Þ¼°¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ë½ÐÀÊ
TWICE¤Î¥¸¥Ò¥ç¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¼ø¾Þ¼°¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¸¥Ò¥ç¤Ï1·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMoët & Chandon¡Ê¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡Ë¡×¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¥¸¥Ò¥ç¡¢¡È¥¹¥±¥¹¥±ÂçÃÀ°áÁõ¡É
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ï1944Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ø¾Þ¼°¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢±Ç²èÉôÌç¤È¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤ÆÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌ³¤á¤ë¡ÖMoët & Chandon¡×¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¸¥Ò¥ç¤òº£²ó¤Î¼°Åµ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¡£
¥¸¥Ò¥ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÍ¥²í¤«¤ÄÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡ØTAKEDOWN¡ÊJEONGYEON¡¢JIHYO¡¢CHAEYOUNG¡Ë¡Ù¤È¡¢TWICE¤Î14th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ØStrategy¡Ù¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Netflix¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º! ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢¼çÂê²Î¾Þ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢¥¸¥Ò¥ç¤â½ËÊ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¥®¡¼¡¦¥«¥ó´ÆÆÄ¤ä¡¢·àÃæ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊHUNTR/X¡Ë¡×¤Ç¥¸¥ç¥¤Ìò¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤¿¥ì¥¤¡¦¥¢¥ß¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TWICE¤Ï¸½ºß¡¢Á´³«ºÅÃÏ¤ÇµÒÀÊ¤ò360ÅÙ³«Êü¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤Î6ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS FOR¡×¥Ñ¡¼¥È2¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£1·î9Æü¤È10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£¸å¤âËÌÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÂæËÌ¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄTWICE¤Î³èÌö¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥Ò¥ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ò¥ç¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ2015Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZONE¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£