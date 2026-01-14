²á·ã¥À¥ó¥¹¤¬¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡É¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë²Î¼ê¥Õ¥¡¥µ¡¢NewJeans¤äBTS¤òÈ´¤ÎòÂå1°Ì¤Ë
²Î¼ê¥Õ¥¡¥µ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¡£
¤«¤Ä¤ÆÂç³Øº×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸î¼ÔÃÄÂÎ¤«¤é¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÉ÷¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡É¤Ç¹ðÈ¯¡Ä¥Õ¥¡¥µ¤Î²á·ã¥À¥ó¥¹
´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤¹¤Ù¤Æ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¡¼¥ë¥¥ë¡ÊPAK¡Ë¡×¤ÎµÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ²Î¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£K-POP³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Melon¡¢Genie¡¢Bugs¡¢YouTube¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢FLO¡¢VIBE¤Î6¤Ä¤Î¼çÍ×²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È½ç°Ì¤òÅý¹ç½¸·×¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°Åý¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖiChart¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥µ¤Î¡ØGood Goodbye¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î30Æü¤Ë½é¤ÎPAK¤òÃ£À®¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢1·î13ÆüÀµ¸á12»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÎß·×656²ó¤ÎPAK¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ØGood Goodbye¡Ù¤Ï¡¢ÎòÂåPAK¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ØGolden¡Ù¡Ê1484²ó¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò½ü¤±¤Ð¡¢´Ú¹ñ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âµÏ¿¤À¡£Â³¤¤¤Æ¡¢NewJeans¤Î¡ØDitto¡Ù¡Ê655²ó¡Ë¡¢BTS¤Î¡ØDynamite¡Ù¡Ê610²ó¡Ë¡¢IU¤Î¡ØCelebrity¡Ù¡Ê462²ó¡Ë¤Î½ç¤À¡£
¥Ò¥Ã¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ØGood Goodbye¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤ÈÈäÏª¤·¤¿½Ë²ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤À¡£¤Þ¤µ¤ËÂçÀª¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¡£
Åö³º¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤Ï¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤È¤·¤ÆÌµ¿ô¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤ò±é½Ð¤¹¤ë±ÇÁü¤ÎBGM¤È¤·¤Æ¤âÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¼ª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²»¸»¸ø³«¤«¤é38Æü¸å¤Ë¤¢¤¿¤ëºòÇ¯11·î22Æü¡¢Melon¤Ê¤É¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¼ó°Ì¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PAK°Ê³°¤Ë¤â¡¢SBS¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³ÚÈÖÁÈ4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£³Æ¼ï»ØÉ¸¤â°µÅÝÅª¤À¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¥Á¥ã¡¼¥È6´§¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥³¥ê¥¢¤Î¿·Àß¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥³¥ê¥¢¡¦¥Û¥Ã¥È100¡×¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡×¥Á¥ã¡¼¥È½é¤Î1°Ì¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥µ¤Ï1·î17Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ë·Äô¦¡Ê¥¥ç¥ó¥Ò¡ËÂç³Ø¡¦Ê¿ÏÂ¤ÎÅÂÆ²¤Ë¤Æ¡¢¡Ö2026 HWASA CONCERT ¡ãMI CASA¡ä¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥µ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼12Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÈäÏª¤¹¤ëÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥µ¤Î¸ÄÀË¤«¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê²»³ÚÀ¤³¦¤ò¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡þ¥Õ¥¡¥µ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤ËMAMAMOO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥Ã¥×¤òÃ´Åö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØTWIT¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Øº×¤Ç¤Î²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸î¼ÔÃÄÂÎ¤«¤é¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡É¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£