TXT¡¦¥Ü¥à¥®¥å¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¾¶Ê¡ØI Love You¡Ù¥«¥Ð¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª½À¤é¤«¤ÊÈþÀ¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»

TOMORROW X TOGETHER¡ÊTXT¡Ë¤Î¥Ü¥à¥®¥å¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎMOA¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
1·î13Æü¸á¸å6»þ¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓSoundCloud¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ü¥à¥®¥å¤¬²Î¾§¤·¤¿¡ØI Love You¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼±ÇÁü¤È²»¸»¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥à¥®¥å¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¡©¡ÈÀã·Ê¿§¥·¥ç¥Ã¥È¡É
Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÈøºêË¤¬1983Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢°¦¤ÎÁ°¤Ç´¶¤¸¤ë¼ä¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾¶Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥à¥®¥å¤Ï¡¢¸¶¶Ê¤¬»ý¤ÄÀÚ¤Ê¤µ¤Ë¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤Ê²»¿§¤ò½Å¤Í¡¢³Ú¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤è¤ê½À¤é¤«¤¯²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥Ü¥à¥®¥å¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÆ±¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¥à¥®¥å¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ë±Ø¤Ç°ì¿ÍÎó¼Ö¤òÂÔ¤Á¡¢Àã¤ÎÉñ¤¦³¹¤òÊâ¤¯°ìÊý¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë»þ¤ò²á¤´¤·¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï¸ø½°ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥à¥®¥å¤Ï½êÂ°»öÌ³½êBIGHIT MUSIC¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ØI Love You¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶¶Ê¤ÏÀÚ¤Ê¤¯Èá¤·¤¤´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢ËÍ¤ÎÀ¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¤°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¿¤¯¤Î°¦¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥à¥®¥å¤¬½êÂ°¤¹¤ëTOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢2·î27Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2026 TXT MOA CON¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
