¡Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê5Ê¸»ú¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¥Î¥¤¥º¡Ê¼þ°Ï¤Î»¨²»¡Ë¡×¤ò¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¡ÊÂÇ¤Á¾Ã¤·¤ÆÄã¸º¡Ë¡×¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤é¤Î²»À¼¤òÊ¹¤³¤¨¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
