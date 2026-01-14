¡Ò¥¿¥¤¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤àÈþËÆ¤ÎÄ¹´±¡ÓÊÆ¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç°ÜÌ±Åö¶É¤¬½÷À¼Í»¦¡¡ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÉ¾²Á¡É¡ÖÈþ¤·¤µ¤È»ÙÇÛ¤Î¾ÝÄ§¡×
¡¡·â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ñ²È¡£·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢37ºÐ¤ÎÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¡£2026Ç¯1·î7Æü¡¢ÊÆ¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¡£ICE¡ÊÊÆ°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ë¤ÎÁÜºº´±¤¬Êü¤Ã¤¿½ÆÃÆ¤¬¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ë¡¼¡¦¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£6ºÐ¤Î»Ò¤ò´Þ¤á¡¢3»ù¤ÎÊì¿Æ¡£À¯¼£³èÆ°²È¤Ç¤â¡¢²á·ã»×ÁÛ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ë¥Î¡¼¥àÄ¹´±¡£¶»¤ÎÌÜÎ©¤ÄÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤Ç¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¼ýÍÆ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò»ë»¡¤¹¤ë»Ñ¤â
¡¡¤À¤¬¡¢ICE¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦ÃÇ¤¸¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¡£ICEÁÜºº´±¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±Î½¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼Í·â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï"¹ñÆâ¥Æ¥í¹Ô°Ù"¤À¡×
¡¡¤·¤«¤·¸½¾ì±ÇÁü¤äÌÜ·â¾Ú¸À¤Ï¡¢À¯ÉÜÀâÌÀ¤ÈÂç¤¤¯¿©¤¤°ã¤¦¡£ÌÜ·â¼Ô¤Î°ìÉô¤Ï¡ÖICE¤ÏµßµÞÂâ¤ÎÅþÃå¤òÁË»ß¤·¡¢½õ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡¹¤òÉð´ï¤ÇÇÓ½ü¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£È¯Ë¤Á°¤Ë½÷À¤¬¼Ö¤ÇICE¿¦°÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âµ¿¤ï¤·¤¤¡£¹ñ²È¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤È¸½¾ì¤Î¸½¼Â¤¬ÐªÎ¥¤¹¤ëÃæ¡¢±ê¾å¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥¹¡¼¥Ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¸¢ÎÏ¡×
¡¡ÈþËÆ¤È¶¯¹Å»ÑÀª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¡¼¥à»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖMAGA¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ò¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¡£¸ª¤ÈÏÓ¤ÎÄ¥¤ê¡¢¶»¸µ¤Ë±è¤¦¶ÊÀþ¡¢´¶¾ð¤ò±Ç¤µ¤Ê¤¤´ãº¹¤·¡£¤½¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äÀ¯¼£²È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¸¢ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂ¤·ÁÊª¡×¡ÊÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¯¼£µ¼Ô¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈà½÷¤ò¡ÖÈþ¤·¤µ¤È»ÙÇÛ¤Î¾ÝÄ§¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¡¢¥È¥é¥ó¥×¹¥¤ß¤Î½÷ÀÁü¤È¤âÓñ¤¯¡£¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¤Ï¡¢¥Î¡¼¥à»á¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤Ê¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤ò¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤½¤ÎË¹»Ò¤Î¤»¤¤¤Ç±³¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£ÊÌ¤Î¥ì¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤Î¥»¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥à»á¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¥¹¥×¥ì¡×¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥í¥ó¥Ë¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÊÌ¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤¬¡×¤È¤ä¤¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¶»¤ÎÌÜÎ©¤ÄÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤Ç¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿°ÜÌ±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Î¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¹´¶Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò»ë»¡¤·¤¿¥Î¡¼¥à»á¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÌÌ¡¹¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤ÎÆÇ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±¢¸ý¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Î¡¼¥à»á¤Ï¡Ö½÷À¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Ê¤¤¡£ÈãÈ½¤¹¤Ù¤¤ÏÀ¯ºö¤À¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¤ª¹¥¤¡×¤ÈÃã²½¤¹¾ÊÆâ¤ÎÃËÀ¿Ø¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥Î¡¼¥à»á¤Ï»ö·ï¸å¡¢¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤òÈò¤±¤¿¡£¡ÖÀµÅö¤ÊË¡¼¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ø¹ñÆâ¥Æ¥í¡Ù¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡½Æ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏÉô²¼¤À¤¬¡¢°ú¤¶â¤òÀµÅö²½¤·¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤À¡£°ì¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î»à¤ò¡Ö¹ñÆâ¥Æ¥í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Ãá½ø¤ÎÌ¾¤Î²¼¤ËÉõ°õ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÎä¾Ð¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äË¡¼£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶²ÉÝÅý¼£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¢¡¹âßÀ»¿¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë