¹â¤Þ¤ë2¿Í¤Ø¤ÎÉ¾²Á
¡¡½÷Í¥¤Î»ÐËå¤Ë¤Ï¼ÂÎÏÇÉ¤¬Â¿¤¤¡£ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê56¡Ë¤È¤Ò¤«¤ê¡Ê53¡Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê31¡Ë¤È¤¹¤º¡Ê27¡Ë¡£¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤ÈË¨²Î¡Ê25¡Ë¤â¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¿Ä¹Ãø¤·¤¤¤Î¤¬¾åÇòÀÐ»ÐËå¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¹âËÙÅßÉ§¡¿ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ã¤«¤ï¤Ã¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡Ä¶âÈ±¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î
¡¡Ë¨²»¤âË¨²Î¤â±éµ»ÎÏ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î°¤Éô²Å¾¼»á¡Ê67¡Ë¤Ë¡Öº£¡¢Ã¯¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤âË¨²»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô»á¤Ï±Ç²èÀ©ºî¼Ô¤ò·Ð¤Æ¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²èÉ¾ÏÀ³¦¤Î¸¢°Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î´é¿§¤ò±®¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¥À¥á¤Ê±éµ»¤äºîÉÊ¤Ï°ìÅáÎ¾ÃÇ¤Ë¤¹¤ë¡£°Ê²¼¡¢ºòÇ¯9·î11ÆüÉÕ¤ÎËÜ¹Æ¤Î°ìÉô¤òºÆÏ¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ÊºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ë±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆË¨²»¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°¤Éô»á¡Ë
¡¡¼ç±é¤Ï¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê74¡Ë¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¹ó¤¯ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ú¤ò¤ª¤Ü¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤¬¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡Ê58¡Ë¡£2¿Í¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬½Å²¬Âçµ£¡Ê33¡Ë¤ÈË¨²»¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½Å²¬¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿²óÍ÷ÈÄ¤ËµÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ú¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤éÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¼êÀè¤ò¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¤¸¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÉáÄÌ¤Î±éµ»¥×¥é¥ó¤Ê¤é¡¢¶Ã¤¤ä¾×·â¤Î´¶¾ð¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¨²»¤µ¤ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£É½¾ð¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆË¨²»¤Ï´Ñ¤ëÂ¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤Î¶Ï¤«¤Ê´éÉÕ¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Å²¬¤µ¤ó¤¬»ú¤Î½ñ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´û¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Èà¤¬¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»ú¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·üÌ¿¤Ë±£¤¹½Å²¬¤¬ÉÔØâ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎË¨²»¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï»ü°¦¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¸«»ö¤Ê±éµ»¤Ç¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Î±éµ»¥×¥é¥ó¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Î±éµ»¤â°¤Éô»á¤Ï»¾¤¨¤¿¡£PMS¡Ê·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢·î¤Ë1ÅÙ²×Î©¤Á¤ò¸«¤»¤ëOLÌò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤ÊÉý¤Î±éµ»¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½¤¬½ÐÍè¤ë¿Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ë¨²»¤Ï½÷Í¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤±¿Æ°¿À·Ð¤¬È´·²¡£²Î¤ÈÍÙ¤ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢7ºÐ¤Î¤È¤¤«¤éÃÏ¸µ¡¦¼¯»ùÅç¤ÎÌ¾Ìç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë±éµ»¤È²Î¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÇ®¿´¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¹â»ëÄ°Î¨µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¼ç±éºî¡ÖË¡Äî¤Î¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¾©Îå²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥×¥í´ý»Î¤ÎÍñ¤«¤éÊÛ¸î»Î¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷Î®´ý»Î¤«¤é½êºî¤ä´ý»Î¤é¤·¤¤»Ø¤·Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï»Ø¤·Êý¤¬Æ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤Þ¤Ç¾´ý¤Ï°ìÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÊ±¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÛÈ½¤ò¸«³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¾´ýÆþÌç½ñ¤ÈË¡Î§½ñ¤òÇã¤¤¹þ¤ß¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤â¤È¤«¤éÆÉ½ñ²È¤Ê¤Î¤À¡£¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤â½Ð±é°ÍÍê¤ÎÁ°¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¹ñºÝÆüËÜ³ØÉôÂ´¡£ÇÐÍ¥¤Ï³ØÎò¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢8Ç¯¤«¤±¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤Ï¤º¡£Âç³Ø¤ÏÎ±Ç¯¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ´¶È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡£Ã±°Ì¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦Ãç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£ÅØÎÏ²È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿É¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ËÜ¿Í¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÀÂçÂç³Ø»ï¡ÖMeijing¡×2025Ç¯2·î3·î25Æü¹æ¡Ë¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤·¤¿TBS¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡ÖÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡ÊÍâÇ¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ê¤É¾¯½÷´ü¤Î»ÄÁü¤Î¤¢¤ë½÷À¤ÎÌò¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î½÷ÀÌò¤Ð¤«¤ê¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤â±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¤Ç¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤Î²¹ÏÂ¤Ê¸ÅÊ¸¹Ö»Õ¤ò±é¤¸¤¿¡£¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìò¤ÎÉý¤Ï¤Þ¤À¹¤¬¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Íµ¤¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éCM¤¬Â¿¤¤¡£ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¿ô¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢Êõ¤¯¤¸¡¢Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÉÔÆó²È¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ê¤É10¼Ò¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¨²»¤Ï¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÍê¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡CM¤ÎÁªÂò´ð½à¤Ï·ÀÌó¶â¤Î³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉÂ±¡±¿±Ä¤ä´Ç¸î»Õ°éÀ®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ½½»ú¤Ï±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÀÌó¶â¤¬ÊÂ³°¤ì¤Æ°Â¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÀÖ½½»ú¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÆÉ½ñ²È
¡¡°ìÊý¡¢2ºÐÇ¯²¼¤ÎËå¡¦Ë¨²Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»ÐËå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸¤ªÊ¢¤«¤é»º¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡Á»ä¤¿¤Á¡ª¡×
¡¡³Î¤«¤Ë°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¨²Î¤â±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÆÉ½ñ²È¡£±éµ»¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¨²»¤è¤êÊ·°Ïµ¤¤¬¤ä¤ä¥ï¥¤¥ë¥É¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê½÷ÀÌò¤â»÷¹ç¤¦¡£»ÐËå¤È¤â¥³¥á¥Ç¥£¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈË¨²Î¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ï¥Þ¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö·Ù»ëÄ£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÇÀøÆþÁÜºº¤ò¹Ô¤¦¸µ±é·àÉô¤Î¿·¿Í·º»ö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Î¤È¤Ü¤±¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢TBS¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È ¡ÝË¡¤ÎÌµË¡¼Ô¡Ý¡×¡Ê25Ç¯¡Ë¤ÎÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¡£¤¤¤º¤ì¤â¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤âÆü¥Æ¥ì¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê41¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±éÃæ¡£Ë¨²Î¤Ï»Å»ö¤â»äÀ¸³è¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¤¤¤Á¤Ï¡Ë¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸ÅÄ¤ÏÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ò¸¦µæÃæ¤ÎÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¦ÄÇÆ²»ÊÌò¡£2¿Í¤Ï»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÍÕ¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦ËÒÌî¿¿¼ù¡Ê»°±º¤ê¤ç¤¦ÂÀ¡Ë¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÒÌî¤«¤é¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤È»×¤¤¡¢¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡£°ìÍÕ¤ÎÉ½¾ð¤Ï´üÂÔ¤«¤é¼º°Õ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡°ìÍÕ¤Î¿´ÌÏÍÍ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿ËÒÌî¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÍÕ¤¬¶»Ãæ¤ò´é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ëÄ°¼ÔÂ¦¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÎÏ¤Ê¤É¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë¨²Î¤â¾®¤µ¤ÊÉý¤Î±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÆâÌÌ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤½÷Í¥¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¨²Î¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£Ë¨²»¤ÈÆ±¤¸¶µ¼¼¤Ë5ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶µ»Õ¤Î´«¤á¤ò¼õ¤±¡¢2011Ç¯¤Ë2¿Í¤Ç¡ÖÂè7²ó¡¡ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£Âô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤é¤òÈ¯·¡¤·¤¿Ì¾Ìç¤À¡£Ë¨²»¤Ï12ºÐ¡¢Ë¨²Î¤Ï10ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ëü4120¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏË¨²Î¡£
¡¡Ë¨²»¤Ï¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÆÀ¤¿¤È¤¤ÎË¨²Î¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸ì¤êÁð¤À¡£
¡ÖÉã¤ÈÊì¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Éþ¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¾Þ¶â¤Ç²¸¤ò¡ËÊÖ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Éã¤Ï¼Ò²ñ²Ê¶µ»Õ¤ÇÊì¤Ï¥Ô¥¢¥Î¶µ»Õ¡£Ë¨²»¤ÈË¨²Î¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¾ð¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¹»¤ÏÌÀ¼£³Ø±¡ÂçÊ¸³ØÉô¤À¡£¤ä¤Ï¤êË»¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢5Ç¯¤«¤±¤Æ2023Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎCM¤ÏVISA¥«¡¼¥É¡¢ÅìÍÎ¿å»º¡¢ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ö°½Âë¡×¡¢¥«¥ó¥í°»¤Î4¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1Ç¯È¾Á°¤«¤é¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Î¡ØPOPEYE Web¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¬¤¿¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÊÕ»¨µ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢½é¤á¤Æ1¿Í¤Ç´óÀÊ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀÊ¸¾Ï¤Ç¡¢ÆÉ¤à¤È¥¯¥¹¥ê¤È¤Ê¤ë¡£
¼¡¤Ï¥É¥é¥Þ½é¶¦±é
¡¡Ë¨²»¤âË¨²Î¤â»Å»ö¾å¤Î¤³¤È¤ÏÂçÄñ¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î»ÐËå¶¦±é¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç²è¤Ï¡ÖÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡×¤Ï²»³Ú¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¹â¹»À¸¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î»ÐËå¤ËÊ±¤·¤¿¡£Ë¨²»¤ÏÆâµ¤¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£Ë¨²Î¤ÏÌÀ¤ë¤¯ºÍÇ½Ë¤«¡£¤½¤ì¤¬Ï¢ÃÆ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÆ±Åù¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¡¢Â©¤â¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î±éÁÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¨²»¤ÈË¨²Î¡¢½êÂ°¤¹¤ëÅìÊõ·ÝÇ½¤â»ÐËå¶¦±é¤òÇä¤êÊª¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬2¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÏÃÂêºî¤ê¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2¿Í¤È¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¡£µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È¸«¤ë¡£
¹âËÙÅßÉ§¡Ê¤¿¤«¤Û¤ê¡¦¤Õ¤æ¤Ò¤³¡Ë
放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。
