1. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ï¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×
¶¦ÍÊª¤ËÊÑ¹¹¡Ê·Á¾õ¤ä¸úÍÑ¤ÎÃø¤·¤¤ÊÑ¹¹¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌ±Ë¡251¾ò1¹à¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¡Ê1ÅïÁ´ÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶èÊ¬½êÍ¤µ¤ì¤¿1¼¼¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤ÎÇäµÑ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÊÑ¹¹¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¤Ë¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤Î¹ç°Õ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶¦Í¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇäµÑ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¶¦Í¼Ô
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÇÆ±°Õ¤Î³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¶¦Í¼Ô
Ç§ÃÎ¾É¤äÀº¿À¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É¤Ç°Õ»×É½¼¨¤¬º¤Æñ¤Ê¶¦Í¼Ô
¤Þ¤º¡¢¶¦Í¼Ô¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¡ÖÉÔºß¼Ôºâ»º´ÉÍý¿Í¡×¤òÁªÇ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¿Í¤¬ºÛÈ½½ê¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔºß¼Ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÇäµÑ¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½êºßÅùÉÔÌÀ¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬¼èÆÀÀ©ÅÙ¡×¤âÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î¶¦Í»ýÊ¬¤òÂ¾¤Î¶¦Í¼Ô¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦Í¼Ô¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¶¦ÍÉÔÆ°»ºÁ´ÂÎ¤òÇäµÑ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¿·À©ÅÙ¤ÏÁêÂ³¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ä»ºÊ¬³äÌ¤Î»¤ÎÊª·ï¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÌÀ¤Ê¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬ÁêÅö³Û¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¶¡Â÷¡ÊºÛÈ½½ê¤ËÍÂ¤±¤ë¡Ë¡×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤Í×·ï¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦Í¼Ô¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Ç°Õ»×É½¼¨¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿À®Ç¯¸å¸«¿Í¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÇäµÑ¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÇäµÑÂÐ¾Ý¤¬ËÜ¿Í¤Îµï½»ÍÑÉÔÆ°»º¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¸å¸«¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¸ÄÊÌÅª¤ÊÇäµÑµö²Ä¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤ÐË¡Î§¾åÍ¸ú¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¤¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÉô¤Î¶¦Í¼Ô¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÎÇäµÑ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¢Íø°ÜÅ¾¤Î¸úÎÏ¤¬À¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÇäµÑ²Á³Ê¤ä»þ´ü¤Ê¤É¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ëÎ®¤ì
¶¦ÍÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ï¡¢Ã±ÆÈÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉÔÆ°»ºÃç²ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ÎÇ§»ö¹à¤äÃí°ÕÅÀ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
2-1. ¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ýÊ¬³ä¹ç¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤ÞÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÇäµÑÂå¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¤Ç¤â¤á¤¿¤ê¡¢¶¦Í¼Ô´Ö¤Ç»ýÊ¬¤ÎÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¹â³Û¤ÊÂ£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÅÐµÊíÆ¥ËÜ¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â³Î¼Â¤Ç¤¹¡£ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤Î¡Ö¸¢ÍøÉô¡Ê¹Ã¶è¡Ë¡×¤Ë¡¢³Æ¶¦Í¼Ô¤Î»áÌ¾¤È»ýÊ¬³ä¹ç¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÅÐµÊíÆ¥ËÜ¡Ë¤Î¼èÆÀÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÄÌ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³¶É¤ÎÁë¸ý
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
Í¹Á÷
¤¿¤À¤·¡¢ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ýÊ¬³ä¹ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÐµ»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇäÇã¤äÂ£Í¿¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ýÊ¬³ä¹ç¤ÎÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¤ÅÐµ¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯4·î¤è¤êÁêÂ³ÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È10Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐµ¤ÎÆâÍÆ¤È¸½¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¶¦Í¾õÂÖ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅÐµ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¶¦Í¼ÔÆ±»Î¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë»ýÊ¬³ä¹ç¡¦¶¦ÍÌ¾µÁ¿Í¤È¡¢ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½¾õ¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÇäµÑÁ°¤Ë»ýÊ¬°ÜÅ¾ÅÐµ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÐµ¾å¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÇäµÑÂå¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¤äÀÇÌ³¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥àー¥º¤ËÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÅÐµÆâÍÆ¤È¼ÂºÝ¤Î¶¦Í¾õÂÖ¤Ë¥º¥ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÅÐµ¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2-2. ¶¦ÍÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎººÄê¤ò¹Ô¤¦
¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÇäµÑÁê¾ì¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢1¼Ò¤Î¤ß¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤è¤ê¤â°Â¤¤ººÄê³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤º¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ººÄê³Û¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áê¾ì´¶¤ò¹¤¯ÇÄ°®¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÇäµÑ²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê£¿ô¼Ò¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ººÄê³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ê¤É¤âÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2-3. ÇäµÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦
¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÇäµÑÁê¾ì¤òÇÄ°®¤·¤¿¤é¡¢Ãç²ð¤ò°ÍÍê¤¹¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÈÇÞ²ð·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Çã¼ç¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÇäµÑ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ä¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡¢¿·Ê¹¤ÎÀÞ¹þ¹¹ð¡¢½»Âð¾ðÊó»ï¤Ê¤É¤ËÊª·ï¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤òÃµ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÆâÍ÷¤ò°ÆÆâ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°´Ñ¤ä¼¼Æâ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ³èÆ°¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÇä¼ç¤Î¶¨ÎÏ¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤ËÆâÍ÷¤Ï¡¢¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬¹ØÆþ¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÆâÍ÷¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤ÆÊª·ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄ¾ÀÜÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¡ÖÆâÍ÷Á°¤Ë¼¼Æâ¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡¦À¶ÁÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤Ê¤É¡¢Çä¼ç¤Î¶¨ÎÏ»ÑÀª¤¬ÇäµÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
2-4. ÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë
ÇäµÑ³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÇã¼ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÇäÇã·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï¡¢¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤Î½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÇäÇã·ÀÌó»þ¤Ï¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂåÍý¿Í¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäÇã·ÀÌóÅöÆü¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤Ç¿Ê¤à¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
Çä¼ç¤ÈÇã¼ç¤Î´é¹ç¤ï¤»¡¦ËÜ¿Í³ÎÇ§
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤Ë¤è¤ë½ÅÍ×»ö¹à¤ÎÀâÌÀ
ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»
Çä¼ç¤ÈÇã¼ç¤Î½ðÌ¾¡¦Æè°õ
ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã²Á³Ê
¼êÉÕ¶â¤Î³Û
·èºÑÆü¡¦°ú¤ÅÏ¤·Æü
°ú¤ÅÏ¤·¾ò·ï
ÇäµÑÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÀº»»³Û¤äÀº»»ÊýË¡
·ÀÌóÉÔÅ¬¹çÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤ä´ü´Ö
·ÀÌó²ò½ü¤Î¾ò·ï¤ä°ãÌó¶â
ÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÀµÅö¤Ê»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê°ìÊýÅª¤Ë²ò½ü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¶ù¡¹¤Þ¤ÇÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢µ¿ÌäÅÀ¤äÉÔ°ÂÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·ÀÌóÆâÍÆ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Çä¼ç¤Ç¤¢¤ë¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÈÇã¼ç¤¬ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ÇäÇã·ÀÌó¤¬Àµ¼°¤ËÄù·ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2-5. ·èºÑ¡¦°ú¤ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¦
ÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÇã¼ç¤¬Çä¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÇäÇãÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦·èºÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢Çä¼ç¤¬Çã¼ç¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢·èºÑ¤È°ú¤ÅÏ¤·¤Ï´Ø·¸¼Ô¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÆ±ÆüÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¶â·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ä»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Î»öÌ³¼¼¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Î±þÀÜ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£·èºÑ¡¦°ú¤ÅÏ¤·ÅöÆü¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦É¬Í×½ñÎà¤Î³ÎÇ§
½»Âð¥íー¥ó¤Î¼Â¹Ô
ÇäÇãÂå¶â¤Î¼õÎÎ
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ê¤É¤ÎÀº»»
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤äÅÐµÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤
¸°¤ä´Ø·¸½ñÎà¤Î°ú¤ÅÏ¤·
½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤Î¿½ÀÁ
½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½êÍ¸¢¤¬Çä¼ç¤«¤éÇã¼ç¤Ø°ÜÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÐµÊí¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÐµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇäµÑ¼êÂ³¤¤Ï´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2-6. ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬´°Î»¤·¤¿Æü¤ÎÂ°¤¹¤ëÇ¯¤ÎÍâÇ¯2·î16Æü¤«¤é3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢³Æ¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë·×»»¤·¡¢¼«¿È¤¬ÉéÃ´¤¹¤Ù¤Ê¬¤ò³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂåÉ½¼Ô¤¬Á´°÷Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Ìµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ä±äÂÚÀÇ¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë¿½¹ð¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬Í×½ñÎà
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î½ñÎà¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐµºÑ¸¢Íø¾Ú¤äÅÐµ¼±ÊÌ¾ðÊó¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÅÐµ¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Î¤ßÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ê¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏºÆÈ¯¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇäµÑ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¾ðÊó¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÉ²Ã¤Î¼êÂ³¤¤äÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
4. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀÇ¶â¤ÈÈñÍÑ
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÇ¶â¤äÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÀÇ¶â¡¦ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡×¡Ö°õ»æÀÇ¡×¡ÖÅÐµÈñÍÑ¡×¡Ö¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¡¦ÈñÍÑ¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÉéÃ´¼Ô¡¢·×»»ÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³Æ¼ïÀÇ¶â¡¦ÈñÍÑ¤ÎÆÃÄ§¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
4-1. Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ
ÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï¡¢¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤¬»ýÊ¬³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäÇã²Á³Ê¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼è°ú³Û¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤â¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Î¾å¸Â¤ÏÂðÃÏ·úÊª¼è°úË¡¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
200Ëü±ß°Ê²¼¡§ÇäÇã²Á³Ê¡ß5%¡Ü¾ÃÈñÀÇ
200Ëü±ßÄ¶¤«¤é400Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¡§ÇäÇã²Á³Ê¡ß4%¡Ü¾ÃÈñÀÇ
400Ëü±ßÄ¶¤ÎÉôÊ¬¡§ÇäÇã²Á³Ê¡ß3%¡Ü¾ÃÈñÀÇ
¢¨2024Ç¯7·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇäÇã²Á³Ê¤¬800Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¼ç¤¬»ÙÊ§¤¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Î¾å¸Â¤¬ºÇÂç30Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¤³¤Î¾å¸Â¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤áÇä¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤·¤â30Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÀâÌÀÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÇäÇã²Á³Ê¤¬400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¾åµ¤Î·×»»¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤¿¡ÖÂ®»»¼°¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ»»½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£
Â®»»¼°¡§ÇäÇã²Á³Ê¡ß3%¡Ü6Ëü±ß¡Ü¾ÃÈñÀÇ
¤¿¤À¤·¡¢Á°½Ò¤Î·×»»¼°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇË¡Äê¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸ò¾Ä¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¶â³Û¤è¤ê¤âÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4-2. °õ»æÀÇ
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäÇã·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°õ»æÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°õ»æÀÇ¤È¤Ï¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤ä¼ÚÍÑ½ñ¤Ê¤É°õ»æÀÇË¡¾å¤Î²ÝÀÇÊ¸½ñ¤ÎºîÀ®¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ë¹ñÀÇ¤Ç¤¹¡£°õ»æÀÇ³Û¤Ï¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯4·î1Æü¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤Î¤¦¤Á¡¢·ÀÌó¶â³Û¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°õ»æÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇµÁÌ³¤Ï²ÝÀÇÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¿Í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤Î¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤Î¿Í¤¬¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔÁ´°÷¤¬Ï¢ÂÓÇ¼ÀÇµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤Ï2ÄÌºîÀ®¤·¡¢Çä¼ç¤ÈÇã¼ç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ÄÌ¤º¤ÄÊÝ´É¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°õ»æÀÇ¤â¼«¿È¤ÎÊÝ´ÉÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°õ»æÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤ò»æ¤ÎÊ¸½ñ¤È¤·¤ÆºîÀ®¡¦È¯¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤Ï°õ»æÀÇË¡¾å¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤òPDF¤äWord¤Ê¤É¤ÇºîÀ®¤·¡¢½ðÌ¾¤ä¶¦Í¤â¤¹¤Ù¤ÆÅÅ»Ò¾å¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢°õ»æÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4-3. ÅÐµÈñÍÑ
ÅÐµÈñÍÑ¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤äÄñÅö¸¢Ëõ¾ÃÅÐµ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£ÄñÅö¸¢¤È¤Ï¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Ê¤É¤ò¼Ú¤ê¤ëºÝ¤Ë¡¢Ëü¤¬°ìÊÖºÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÉÔÆ°»º¤òÃ´ÊÝ¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë¸¢Íø¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÅÚÃÏ¤ËÄñÅö¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Í³¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¤Ï¥íー¥ó¤ò´°ºÑ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤êÄñÅö¸¢¤òËõ¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄñÅö¸¢Ëõ¾ÃÅÐµ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
ÅÐµÈñÍÑ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ÖÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¡×¤È¡Ö»ÊË¡½ñ»ÎÊó½·¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅÐµ¤ä²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤ÎÅÐÏ¿¤äÌÈµö¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ë¹ñÀÇ¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢ÅÐµ¤Î¼ïÎà¤ä¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¡§ÅÚÃÏ¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤Î2¡ó¡Ê2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê1.5¡ó¡Ë¡¢·úÊª¤Ï2¡ó¡Ê½»ÂðÍÑ¤Ï0.3¡ó¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ë
ÄñÅö¸¢Ëõ¾ÃÅÐµ¡§ÉÔÆ°»º1¸Ä¤Ë¤Ä¤1000±ß
ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤Ë¤«¤«¤ëÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ÏËÜÍè2¡ó¤Ç¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾²ÌÌÀÑ¤Ê¤É¤Î°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹µï½»ÍÑÉÔÆ°»º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÃÎã¤Ë¤è¤ê0.3¡ó¤Þ¤ÇÀÇÎ¨¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÄñÅö¸¢Ëõ¾ÃÅÐµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡Ö·úÊª¡×¡Ü¡ÖÅÚÃÏ¡×¤ÇºÇÄã¤Ç¤â¡ÖÉÔÆ°»º2¸Ä¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2000±ß°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÊË¡½ñ»ÎÊó½·¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤ËÅÐµ¿½ÀÁ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»ÎÊó½·¤Ï°ÍÍêÀè¤Î»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÁê¾ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¡§1·ï¤¢¤¿¤ê5Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ßÄøÅÙ
ÄñÅö¸¢Ëõ¾ÃÅÐµ¡§1·ï¤¢¤¿¤ê1Ëü±ß¤«¤é2Ëü±ßÄøÅÙ
¤Ê¤ª¡¢½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÅÐµÈñÍÑ¤ÏÇã¼ç¡¢ÄñÅö¸¢Ëõ¾ÃÅÐµ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÅÐµÈñÍÑ¤ÏÇä¼ç¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
4-4. ¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ùÅÏ½êÆÀ¡ÊÍø±×¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Î¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇµÁÌ³¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍø±×¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Íø±×¤¬¥¼¥í¤â¤·¤¯¤ÏÀÖ»ú¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÀÚÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢³Æ¶¦Í¼Ô¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë·×»»¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³ÎÄê¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ùÅÏ½êÆÀ¡á¡ÊÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ²Á³Ê－¡Ê¼èÆÀÈñ¡Ü¾ùÅÏÈñÍÑ¡Ë¡Ë¡ß»ýÊ¬³ä¹ç－ÆÃÊÌ¹µ½ü
¼èÆÀÈñ¤È¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½ôÈñÍÑ¡¦ÀÇ¶â¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ»þ¤Î·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¼èÆÀÈñÍÑ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇäµÑ²Á³Ê¤Î5¡ó¤ò³µ»»¼èÆÀÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ùÅÏÈñÍÑ¤È¤Ï¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÈñÍÑ¡¦ÀÇ¶â¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼«Âð¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹â3000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤¹¤Ç¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾µï¤«¤é3Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ëÇ¯¤Î12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Çã¼ç¤¬ÆÃÊÌ´Ø·¸¼Ô¡ÊÄ¾·Ï·ìÂ²¡¢À¸·×¤òÆ±°ì¤Ë¤¹¤ë¿ÆÂ²¡¢Æâ±ï´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È
ÇäµÑ¤·¤¿Á°Ç¯¡¦Á°¡¹Ç¯¤Ë¡¢3000Ëü±ß¹µ½ü¤ä¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤ÎÇã¤¤´¹¤¨ÆÃÎã¤Ê¤É¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¤Ê¤ª¡¢3000Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÏÉÔÆ°»ºÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¶¦Í¼Ô1¿Í¤Ë¤Ä¤Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶¦Í¼Ô¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÀáÀÇ¸ú²Ì¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤¿Ç¯¤Î1·î1Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÝÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝÍ´ü´Ö5Ç¯Ä¶¤Î¾ì¹ç
20.315¡ó¡Ê½êÆÀÀÇ¡§15¡ó¡¢½»Ì±ÀÇ5¡ó¡¢Éü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¡§0.315¡ó¡Ë
ÊÝÍ´ü´Ö5Ç¯°Ê²¼¤Î¾ì¹ç
39.63¡ó¡Ê½êÆÀÀÇ¡§30¡ó¡¢½»Ì±ÀÇ9¡ó¡¢Éü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¡§0.63¡ó¡Ë
»ýÊ¬³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤¿¾ùÅÏ½êÆÀ¤ËÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÇÎ¨¤ò¾è¤¸¤ì¤Ð¡¢¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤ò»»½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢µï½»ÍÑºâ»º¤Î3000Ëü±ßÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÊª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¶¦Í¼Ô¤Î¤ß¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¶¦Í¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤³¤Î¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑÁê¾ì¤Ï»Ô¾ì²Á³Ê¤ÈÆ±Åù¤Î¶â³Û
ÇäµÑ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤¬¶¦ÍÌ¾µÁ¤Î¾ì¹ç¡¢ÇäµÑÁê¾ì¤Ï¡ÖÉÔÆ°»ºÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡×¤È¡Ö¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡×¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤ËÉÔÆ°»º¤ò³èÍÑ¡¦½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¤Î¶¦Í¼Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Çã¤¤¼ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©Ìó¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Î¸Ä¿Í¤äÅê»ñ²È¤«¤é¹ØÆþ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÇäµÑÁê¾ì¤â»Ô¾ì²Á³Ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Çã¤¤¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃ±ÆÈÌ¾µÁ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ë³èÍÑ¡¦½èÊ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÌ¾µÁÆÃÍ¤ÎÀ©Ìó¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ô¾ì²Á³Ê¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¶â³Û¤Ç¤ÎÇäµÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. ¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤ÎÇäµÑ¤Ê¤é¶¦Í¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤ÏÉÔÍ×
¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤ÎÇäµÑ¤Ê¤é¶¦Í¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¿Þ²ò¡£¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤ÎÇäµÑ¤Ê¤éÃ±ÆÈ¤Î°Õ»×¤Ç²ÄÇ½
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï»ýÊ¬¤À¤±¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ýÊ¬¤ÎÇäµÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤Ï¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤Î½êÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦Í»ýÊ¬¤Ï¸Ä¿Í¤Î½êÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¶¦Í»ýÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¶¦Í¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¦Í¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ýÊ¬ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
7. ¶¦Í»ýÊ¬¤Î¼ç¤ÊÇäµÑÀè
¶¦Í»ýÊ¬¤Î¼ç¤ÊÇäµÑÀè¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¶¦Í¼Ô¡×¤È¡ÖÀìÌç¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇäµÑÀè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÇäµÑÀè¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶¦Í»ýÊ¬¤Î¼ç¤ÊÇäµÑÀè¤ò¼¨¤·¤¿¿Þ²ò¡£Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤â¤·¤¯¤ÏÀìÌç¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤¬¼ç¤ÊÇäµÑÀè¤È¤Ê¤ë
7-1. Â¾¤Î¶¦Í¼Ô
¶¦Í»ýÊ¬¤ÎÇäµÑÀè¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉÔÆ°»º¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¶¦Í¼Ô¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¦Í»ýÊ¬¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢Çä¼ç¤âÂ¾¤ÎÇäµÑÀè¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹âÃÍ¤Ç¤ÎÇäµÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤Ï¼«Í³¤ËÉÔÆ°»º¤ò³èÍÑ¡¦½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¤ÎÇã¤¤¼ê¤«¤é¤Ï¹ØÆþ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÇäµÑ²Á³Ê¤â»Ô¾ì²Á³Ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦Í»ýÊ¬¤Î¹ØÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ýÊ¬³ä¹ç¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉÔÆ°»º¤òÃ±ÆÈ¤Ç½êÍ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ©Ìó¤ä¥ê¥¹¥¯¤«¤é´°Á´¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦Í¼Ô´Ö¤ÎÇäµÑ¤Ç¤ÏÇã¼ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤ËÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ°ú¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÉÔÆ°»ºÁ´ÂÎ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¡ß»ýÊ¬³ä¹ç¡×¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î²Á³Ê¤Ç¤ÎÇäµÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶¦Í¼Ô¤ËÇã¼è¤Î°Õ»×¤ä»ýÊ¬¤òÇã¤¤¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ²Á³Ê¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶¦Í¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤âÇäµÑ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7-2. ÀìÌç¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô
¶¦Í»ýÊ¬¤Ï¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô°Ê³°¤ÎÂè»°¼Ô¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Î¸Ä¿Í¤äÅê»ñ²È¤¬¶¦Í»ýÊ¬¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÇäµÑÀè¤Ï¶¦Í»ýÊ¬ÀìÌç¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ï¶¦Í»ýÊ¬¤ò¼ý±×²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¤ÎÇã¤¤¼ê¤«¤é¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¶¦Í»ýÊ¬¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¼è¤ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Çã¼è¤Î¾ì¹ç¤ÏÃç²ð¤Î¤è¤¦¤Ë»Ô¾ì¤ÇÇã¤¤¼ê¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¿×Â®¤ËÇäµÑ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Çã¼è¤ÎººÄê¤Ç¤Ï¶¦Í»ýÊ¬¤ò¼ý±×²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê´Ö¤ä¥³¥¹¥È¡¢Ë¡Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤ØÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÇäµÑ²Á³Ê¤ÏÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇäµÑ²Á³Ê¤ÏÇã¼è¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÉÔÆ°»ºÁ´ÂÎ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¡ß»ýÊ¬³ä¹ç¡×¤Î3Ê¬¤Î1¤«¤é2Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
8. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²Á³Ê¤ä¾ò·ï¤Ç°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¡×¡ÖÇäµÑÂå¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¤ÇÙæ¤á¤ë¡×¡Ö°¼Á¤ÊÇã¼è¶È¼Ô¤Ë°Â¤¯Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë¡×¡Ö¶¦ÍÊªÊ¬³äÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¶¦Í¼Ô´Ö¤Î´Ø·¸À¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶¦Í¼Ô¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°¼Á¤ÊÇã¼è¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ±×¤Ç½»Âð¥íー¥ó¤¬´°ºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇäµÑ³Û¤Ç½»Âð¥íー¥ó¤ò´°ºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢º¹³Û¤ò¸½¶â¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¹³Û¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÄñÅö¸¢¤ÎËõ¾Ã¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¼«ÂÎ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¢¥íー¥ó¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÇäµÑ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¤°ÕÇäµÑ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤°ÕÇäµÑ¤È¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢¥íー¥ó»Ä¹â¤òÇäµÑ¶â³Û¤ÇÀº»»¤·¡¢»ÄºÄ¤¬»Ä¤ë¾ì¹ç¤ÏÇäµÑ¸å¤âËè·îÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¤°ÕÇäµÑ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡´Ø¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¿®ÍÑ¾ðÊó¡×¤Ë¥¥º¤¬ÉÕ¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ï¡¢¥íー¥ó·ÀÌó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¼è°ú¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¼ÚÆþ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤°ÕÇäµÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î¶¦Í¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ýÊ¬¤À¤±¤òÇäµÑ¤·¤Æ¶¦Í¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ýÊ¬¤Î¤ß¤òÇäµÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÍÊªÊ¬³äÀÁµáÁÊ¾Ù¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶¦ÍÊªÊ¬³äÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¶¦ÍÊª¤ÎÊ¬³ä¤òÀÁµá¤·¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤Ë¤ÏË¡Åª¸úÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¶¦Í¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ê¬³äÊýË¡¤ÏºÛÈ½½ê¤¬·è¤á¤ë¤¿¤áÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢»þ´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜÅö¤ËÍøÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¿µ½Å¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
9. ¤Þ¤È¤á¡Ã¶¦Í»ýÊ¬¤ÎÇäµÑ¤Ç¤ªº¤¤ê¤Ê¤éÀìÌç¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ø
¶¦ÍÌ¾µÁ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤òÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î²Á³Ê¤Ç¤ÎÇäµÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÇäµÑ¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ÎÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¶¦Í¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¶¦Í»ýÊ¬¤Î¤ß¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÇã¤¤¼ê¤Ï¤Û¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãç²ð¤Ç¤ÎÇäµÑ¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂ¾¤Î¶¦Í¼Ô¤ËÇã¼è¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀìÌç¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
