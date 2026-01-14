µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÖThis is ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×Êó¥¹¥Æ¤ÇÅÁÀâ¡Ö10¡¦19¡×Éü¹ï¤Ë£Ø¶½Ê³
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï13Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢Á°¿È¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÄ¹¼Ü¤ÇÅÁ¤¨¡¢³èÌö¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
Àîºêµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÐ¶áÅ´¡¢ÄÌ¾Î¡Ö10¡¦19¡×¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Î°ìÉô¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊüÁ÷¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×Æâ¤Ç»î¹ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö10¡¦19¡×ÅöÆü¡¢ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é»î¹ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤¬º£¡¢¥ä¥Þ¾ì¡£9²óÉ½¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤³¤ÇÌîµå¤ÎÃæ·Ñ¤ò¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²èÌÌ¤Ï»î¹ç¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£9²óÉ½2»àÆóÎÝ¡¢¶áÅ´¤Î¿·°æ¹¨¾»¤¬¶¯Îõ¤Ê»°¥´¥í¤òÊü¤Ä¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î»°ÎÝ¼ê¿å¾åÁ±Íº¤¬ÎäÀÅ¤Ë°ìÎÝ¤ØÌð¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¼Â¶·¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ABC°ÂÉô·û¹¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê17Ç¯4·î¤Ë71ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤Ï¡Ö»ß¤á¤ë¡ª¡¡¿å¾å¡ª¡¡This is¡¡¥×¥íÌîµå¡Á¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤ËÂÇ¤Á¤âÂÇ¤Ã¤¿¤ê¿·°æ¡¢¤è¤¯»ß¤á¤¿¿å¾å¡£ÇòÇ®¤Î¥²¡¼¥à¤¬¹¥¥×¥ì¡¼¤ò±é½Ð¡£9²óÉ½¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿Àîºêµå¾ì¡¢4¡Ý4Æ±ÅÀ¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ÂÉô¥¢¥Ê¤Î¡ÖThis is¡¡¥×¥íÌîµå¡Á¡ª¡×¤Ïº£¤Ç¤Ï¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²èÌÌ¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡ÖThis is¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âµ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖThis is¡¡¥×¥íÌîµå¡×¡ÖThis is¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ö¤³¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤È¤«µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¡£10¡¦19¸ì¤ëÃæ¤Ç¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤â½Ð¤ë¤è¤Ê¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖThis is¥×¥íÌîµå¡Á¡ª¡ª¡¡This is¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ×ÊÆ¹¨¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö10.19¥¥¿¡¼¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÌîµåÃæ·Ñ¤¹¤ëÈóÆü¾ï´¶¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1985Ç¯10·î¤«¤é2004Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¡¢»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£18Ç¯È¾¤ÇÊüÁ÷²ó¿ô4795²ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
04Ç¯3·î26Æü¡¢ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¡¢18Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤Ë¼«¤éËë¤ò°ú¤¤¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£