Æý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢³¤³°¤Î¶õ¹Á¤Ç¡ÈÌô¡É¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
Æý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ë¬¤ì¤¿³¤³°¤Î¶õ¹Á¤Ç¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÇßµÜ¤ÏºÆº§¤·¤¿7ºÐÇ¯¾å¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤È¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤ä¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤òË¬¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤«¤é¥É¡¼¥Ï¤Î¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¶õ¹Á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹ÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡£¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¹Ô¤¤ªÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥ß¥°¥ì¤Ã¤Æ¡¡Á´¤Æ½é¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¸å¡¢»ä¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ï¤Î¶õ¹Á¤Ç¥ï¥¿¥·Ìô¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¡ÊÌ¼¼¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö±Ç²è¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¡ÌôË×¼ý¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È·È¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Ìô¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£